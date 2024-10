Eleição em São Paulo: quem não votou no 1º turno pode votar no 2º turno?

No próximo domingo, milhões de brasileiros voltam às urnas para votar nas cidades onde tiver segundo turno para a eleição de prefeito, como ocorre na cidade de São Paulo.

ANÚNCIO

No Brasil o voto é obrigatório para todo cidadão alfabetizado com idade entre 18 e 70 anos, sendo facultativo (não obrigatório) para pessoas entre 16 e 17 anos, eleitores acima de 70 anos e analfabetos.

LEIA TAMBÉM:

Não votei no 1º turno. Devo votar agora?

O eleitor que por algum motivo não votou no primeiro turno das eleições pode comparecer normalmente em sua zona eleitoral no próximo domingo e registrar seu voto normalmente, desde que esteja em dia com a Justiça Eleitoral.

Justificar voto

Quem não estiver em seu domicílio eleitoral no próximo domingo pode justificar sua ausência pelo aplicativo e-Titulo ou em qualquer zona eleitoral mais próxima.

Quem não justificar a ausência no dia da eleição poderá fazê-lo até 60 dias após cada turno da eleição, também pelo e-Título. O candidato que justificar terá que anexar documentação que comprove a ausência para análise da autoridade judiciária.