Globo faz último debate com candidatos a prefeito de São Paulo; será que Nunes vai?

A TV Globo anunciou para a próxima sexta-feira o último debate com os candidatos que vão disputar nas urnas o direito de comandar a Prefeitura de São Paulo nos próximos quatro anos. Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) devem mais uma vez se enfrentar em horário nobre, com a mediação do jornalista César Tralli, nos estúdios da TV, em São Paulo.

Mas diante das últimas pesquisas, que mostra ampla vantagem de Nunes sobre seu oponente, pelo menos 12 pontos percentuais, ninguém pode garantir que o atual prefeito e candidato à reeleição compareça ao debate, já que somente ele tem algo a perder em um confronto direto com Boulos.

A dúvida é plausível, já que Ricardo Nunes tem desmarcado participações em debates feitas por outras emissoras nos últimos dias, justamente para não dar munição para seu concorrente na reta final da eleição. POr enquanto, segundo a TV Globo, o atual prefeito confirmou a participação.

O debate será dividido nos seguintes blocos:

1º bloco: com tema livre, com 20 minutos de duração, onde os candidatos poderão falar e questionar-se mutuamente.

2º bloco: Os candidatos responderão a dois temas entre os seis determinados pela TV Globo, com 5 minutos para cada candidato, por tema. Não pode haver repetição de tema.

3º bloco: tema livre, com 20 minutos

4º bloco: dois temas escolhidos entre os seis sugeridos pela TV, com 5 minutos para cada candidato responder cada tema.

Considerações finais: um minuto e meio para cada candidato para as considerações finais.

A ordem para começar a responder as perguntas foi sorteada com a presença de representantes dos dois partidos, e será:

1º - Guilherme Boulos (PSOL)

2º - Ricardo Nunes (MDB)

O debate pode ser acompanhado pela TV Globo, GloboNews (em São Paulo), pelo G1 (sinal aberto para todo pais) e pela Globoplay (para assinantes).