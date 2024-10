IPVA atrasado: proprietários de carros de São Paulo com débitos entre 2021 e 2024 são notificados

O Diário Oficial desta terça-feira (22) divulgou uma lista de 466 donos de carro e 307 veículos notificados pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo por estarem com IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) entre os anos 2021 e 2024 em atraso.

De acordo com o governo, somente esses 307 carros devem aos cofres públicos o valor de R$ 784.935,62.

Quem quiser consultar a relação de notificados pode acessar este link que traz a identificação do proprietário, o veículo, o valor dos impostos e das multas e juros.

O débito que não for quitado nos próximos 30 dias e que não for apresentada defesa será inscrito na Dívida Ativa do Estado e os débitos serão transferidos para a Procuradoria Geral do Estado para o procedimento de execução judicial.

COMO FAÇO PARA PAGAR?

O pagamento do IPVA atrasado pode ser feito diretamente pela internet ou nas agêncisa bancárias informando o número do Renavam do veículo e o ano do débito a ser quitado. Quem preferir pode pagar via Pix, bastando para isso acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informando os dados do veículo e gerando um QR Code, que servirá para o pagamento.

Quem precisar de mais informações pode entrar em contato com a Sefaz-SP pelo canal Fale Conosco, no Portal da Sefaz-SP ou nos telefones do Call Center 0800-0170-110 (chamadas de telefone fixo) e (11) 2930-3750