Um caso de um cachorrinho do município de Andalucía, na Colômbia, repercutiu recentemente na internet. Se você ficou curioso sobre este fato, uma câmera de segurança do pet shop Los Paisas flagrou o animal entrando no estabelecimento e saindo com um osso gigante.

Na gravação, que vem chamando a atenção dos internautas, é possível ver que o doguinho entra no local quase sem ninguém perceber, a não ser no final, em que inclusive uma mulher tenta correr atrás dele. “Fiquei surpresa com a astúcia com que o cachorro tirou o osso. Um de nossos clientes queria detê-lo, mas ele era muito ágil”, relatou Victoria Andrea Viviana uma funcionária do empreendimento.

Mas quem era esse cachorro?

De acordo com informações do portal The Dodo, o animal tem uma dona e foi “delatado” por ela, que logo percebeu o que estava acontecendo e foi até o pet shop para pagar pelo “furto” do seu doguinho.

Mesmo com toda a situação, os funcionários do pet shop não quiseram cobrar pelo osso e encararam a situação com bastante leveza. “É algo que aconteceu de forma inesperada e o cachorro conseguiu divertir muita gente que assistiu ao vídeo”, afirmou Viviana.

Por fim, a funcionária reforçou: “O cachorro sempre será bem-vindo aqui, assim como qualquer outro animal que queira visitar”, concluiu.

Quer ver como foi este momento que está repercutindo? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube.

