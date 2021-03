Navio é atingido por onda gigante durante patrulha; assista este registro impressionante

Um vídeo divulgado na última terça-feira (9) registra um fato que deixou diversos internautas apreensivos e ao mesmo tempo impressionados. Para quem está se questionando sobre o que aconteceu, um navio da marinha da Nova Zelândia realizava uma patrulha contra a pescailegal no Oceano Antártico, quando foram surpreendidos por uma grande onda.

No vídeo, que já conta com diversas visualizações, é possível escutar a reação dos tripulantes ao se deparar com o tamanho da onda.

E não foi somente a tripulação que ficou surpresa. Os internautas também deixaram suas impressões nos comentários do vídeo divulgado no YouTube:

“É por isso que prefiro ficar em terra. Teria um ataque de pânico naquele navio depois de ver aquela onda”;

“Eles estão tão calmos sobre isso. Minhas mãos estão suadas só de assistir”;

“Eu teria desmaiado se estivesse naquele navio”.

Quer ver como foi este momento? Assista abaixo.