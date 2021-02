Vídeo registra momento de desespero em que grande onda quebra navio de carga em 2 na Turquia

Um vídeo de um fato ocorrido em 16 de janeiro, ganhou repercusão somente há poucos dias, após ser compartilhado por um canal do YouTube e desde então vem deixando diversos internautas impactados.

Para quem está se perguntando o motivo, a gravação mostra o momento exato em que um navio de carga da Turquia, acaba quebrando em sua parte central, devido a uma grande onda.

De acordo com o canal Global News, o fato ocorreu na província de Bartin, no Mar Negro. Atualmente, as imagens já contam com mais de 2 milhões de visualizações.

Segundo informações compartilhadas pelo Global, três pessoas morreram devido ao acidente.

No vídeo divulgado no YouTube, é possível escutar o pedido de socorro dos marinheiros. Assista abaixo.