Jovem registra gato brincando com aranha, mas vídeo termina de forma desesperadora; assista

Compartilhado recentemente no TikTok pela usuária @wowyoufoundme__, um vídeo traz um registro que terminou de forma desesperadora. Se você pergunta o motivo, uma jovem gravava seu gatinho brincando com uma aranha, quando a situação saiu um pouco do controle.

Na gravação, que em pouco tempo de publicada já soma mais de 2,8 milhões de visualizações, é possível ver que a situação está aparentemente sob “controle”, quando o felino faz um movimento diferente e acaba arremessando a aranha no rosto da jovem.

Embora o susto, ao que tudo indica, a situação terminou bem.

E se você está curioso, no TikTok, @wowyoufoundme__ publicou duas versões do mesmo vídeo, trazendo reproduções com e sem música.

Os internautas, aproveitaram também a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre as imagens, deixando mensagens como:

“Eu simplesmente morreria”;

“Não seria capaz de gravar isso”;

“Eu teria caído das escadas”.

Confira abaixo as duas versões do vídeo divulgadas na internet. (Caso não consiga visualizá-las, acesse o link).

