Vídeo registra tentativa insistente de puma em capturar presa; assista

Compartilhado recentemente pelo perfil do Instagram The Real Nature Page, um vídeo traz mais um registro de como funciona a vida selvagem. Se você ficou curioso, a gravação mostra a tentativa insistente de um puma em capturar um guanaco.

Ao analisar as imagens, que em pouco tempo de publicadas já somam mais de 140 mil visualizações, é possível ver como o felino que neste caso tem o porte menor, tenta de todas as formas assegurar a sua presa.

De toda forma, mesmo com as investidas do puma, como pode-se acompanhar no vídeo, o felino não conseguiu dominar o camelídeo.

Você pode se interessar por:

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Além das milhares de visualizações, a gravação recebeu diversos comentários, dentre eles:

“Esta é a filmagem mais legal que já vi de um puma caçando”;

“Imagine ser perseguido por pumas: assustador”;

“Missão fracassada”.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

O que acha de assistir mais um vídeo?