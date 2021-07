Vídeo registra momento em que leão invade estacionamento de hotel; assista

Você já se imaginou em uma situação na qual está hospedado em um hotel e um leão aparece no estacionamento? Caso não tenha ou prefira não opinar, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexploree mostra um caso que ocorreu em Junagadh, na Índia.

Com mais de 400 mil visualizações em menos de um dia de publicada, ao analisar a gravação, pode-se conferir o momento em que o felino entra no local, em especial na parte que compete ao estacionamento, e faz uma breve caminhada por esta zona do hotel.

Após aparentemente não encontrar nada e ninguém, o leão deixa o local. Importante: note que ao final da gravação, há uma pessoa escondida na cabine de vigilância e que felizmente escapou sem nenhum ataque e ferimento.

Por fim, não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso.

Internautas reagiram ao vídeo

Isso mesmo! Junto com as visualizações, os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam suas impressões sobre o vídeo deixado mensagens como:

“Bem, isso acontece quando os humanos tomam conta de suas terras”;

“Ele só está procurando o jantar”;

“Isso é assustador como ter leões correndo assim. Parece saudável também. A pessoa naquela motocicleta teve muita sorte”.

Quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

