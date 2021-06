Vídeo: Jovem perde corrida após parar para celebrar vitória e ser ultrapassado por concorrente; assista

Nunca celebrar uma vitória antes da hora, esta é uma orientação que deve sempre ser seguida, principalmente quando estamos falando de uma competição, não é mesmo? E se você está curioso, um vídeo compartilhado no Twitter pelo usuário @elgotet mostra uma situação deste tipo.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Depor e com as imagens que têm repercutido nas redes, pode-se perceber que Mateo Bustos liderava a competição e estava prestes a vencê-la, quando resolveu parar para celebrar a vitória e então foi ultrapassado por seu concorrente, Germán Cister.

Ao analisar a gravação, é possível escutar uma mulher, cuja identidade não foi revelada, dizer: “Minha mãe! Mas como você faz isso? Eu disse a ele, ‘corre, senão eles te pegam’”.

Embora não tenham sido revelados detalhes adicionais sobre o caso, ao conferir as imagens do vídeo, pode-se ver o quão desapontado Mateo ficou com a situação.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

A vore, deixeu el postureo ja! En serio 😂 😂 😂

Volum a tope pic.twitter.com/t7Eau9tCOB — Gotet de Modernor (@elgotet) June 20, 2021

