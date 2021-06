Vídeo mostra homem em passeio de barco alimentando crocodilo e ‘se divertindo’ com situação; assista

Não repita esta iniciativa, esta é a principal orientação a ser seguida quando observamos este tipo de vídeo, pois caso contrário, pode facilmente resultar em um acidente grave ou até mesmo fatal.

Se você está curioso, uma gravação, compartilhada pela usuária do Instagram @fitryni_ e que tem repercutido entre os internautas, mostra um homem, cuja identidade não foi revelada, aparentemente conduzindo um passeio de barco e alimentando um crocodilo.

Além de não contar com qualquer tipo de proteção, o que chama a atenção no vídeo é principalmente o fato do animal investir seguidas vezes contra o barco, o que facilmente poderia fazer com que a situação fugisse do controle.

Vale destacar que esta não é a primeira vez que o mesmo homem aparece em algum contato com crocodilos.

Os internautas aproveitaram a oportunidade e compartilharam alguns comentários sobre a gravação, dentre eles:

“Muito assustador”;

“Como você ousa?”;

E então, preparado para ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

