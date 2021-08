Vídeo inusitado registra momento em que grande urso se aproxima e entra em veículo; assista

Compartilhado pelo usuário do TikTok @deleongranite7, um vídeo tem repercutido e deixado diversos internautas impressionados. Se você se questiona o motivo, o registro flagra um momento em que um urso se aproxima e entra em um veículo.

Dividida em duas gravações, a primeira parte mostra que o urso já estava em cima de um dos carros e então segue em direção a outro que está com a janela aberta. E após algumas tentativas, ele finalmente consegue entrar no outro veículo.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que após alguns instantes dentro do carro e com um alarme disparado, o animal o deixa e segue em outra direção.

Iniciativa do vídeo não deve ser reproduzida

Pouco tempo depois de o urso sair do veículo, é possível conferir que as pessoas deixam a residência, observando o animal de uma determinada distância. Sobre isso, cabe ressaltar que esse tipo de iniciativa não deve ser reproduzida devido ao risco de um acidente grave ou até mesmo fatal.

Lembre-se que caso aviste um animal selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar imediatamente o serviço de proteção para que ele seja acolhido e direcionado para o recinto adequado.

Confira abaixo ambas as gravações divulgadas no TikTok. (Caso não consiga visualizá-las, acesse os links: LINK 1 e LINK 2).

