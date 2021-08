Em vídeo impressionante, guepardo salta dentro de carro de safári durante passeio; assista

Se você já visitou ou conhece um pouco sobre os safáris, possivelmente deve saber que o objetivo desta atração é fazer com que as pessoas tenham o máximo de contato com os animais, não é mesmo? E para quem está curioso, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore mostra um registro em que muitos podem possivelmente considerar que o contato foi próximo demais. Quer entender melhor?

Na gravação, que superou as 295 mil visualizações em menos de um dia de publicada, é possível acompanhar o momento em um guepardo se aproxima e salta sobre um veículo de safári.

O ponto que mais chama a atenção no registro é quando o felino salta sobre o teto do carro de passeio que é aberto e permite uma aproximação maior dos visitantes.

Você pode se interessar por:

E embora o susto evidente de um dos turistas, como se pode acompanhar nas imagens, toda a situação é controlada por um dos funcionários.

#Importante

Caso deseje participar de um passeio em um safári, é importante que siga as orientações dos guias em sua totalidade, para que assim você se mantenha em total segurança.

Quer ver como foi este momento que tem repercutido? Confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Se não conseguir visualizá-lo, acesse o link).

E então, o que acha de assistir mais um vídeo?