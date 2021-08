Em registro impactante, pescador grava momento em que urso aparece e senta ao seu lado; confira

Quando você sai para pescar, espera qualquer coisa, menos dar de cara com um animal selvagem, não é mesmo? Caso tenha ficado curioso sobre esta pergunta, um registro compartilhado pelo perfil do Instagram @jungleexplore flagra o momento em que um homem está pescando e é surpreendido por um urso que resolve sentar-se ao seu lado.

Na gravação, que superou as 50 mil visualizações em apenas uma hora de publicada, é possível acompanhar a forma como o animal vai se aproximando, até que resolve sentar-se ao lado do pescador.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que após alguns segundos o urso resolve deixar o local, e embora este instante cause uma evidente apreensão no homem que grava o vídeo, aparentemente tudo termina bem.

O que fazer caso encontre um animal selvagem fora de seu habitat?

Embora neste caso a situação seja diferente, caso em algum momento se depare com uma espécie selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar imediatamente o serviço de proteção, que irá acolhê-lo e encaminhá-lo para o recinto adequado, além de assegurar os cuidados médicos, se necessário.

Assim sendo, confira abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

