Vídeo registra batalha brutal por sobrevivência entre urso e tigre; assista

Divulgado pelo perfil do Instagram @jungleexplore, um vídeo viralizou entre os internautas e tem repercutido. Aos que se questionam o motivo, o registro flagra um embate entre um tigre e um urso.

Na gravação, que em apenas um dia superou as 650 mil visualizações, além de milhares de comentários, é possível ver o momento em que o felino se aproxima do urso e então começam uma batalha.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que após bastante insistência, o tigre desiste de seu enfrentamento e deixa o local. Visto isso, como é possível notar na gravação, desta vez, o urso levou a melhor.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Isso mesmo! Embora as imagens pareçam fortes para alguns, cabe ressaltar que elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

É importante recordar também que caso encontre uma espécie selvagem fora de seu habitat, o correto é manter distância e acionar o serviço de proteção para que ela seja acolhida e levada para o recinto adequado.

