Caramelo: Felipe Neto revela qual será o destino do cavalo que ficou ilhado em enchente no RS

O influenciador digital e youtuber Felipe Neto revelou qual vai ser o destino do cavalo Caramelo, que foi resgatado após passar quatro dias em um telhado cercado por uma enchente em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele e a atriz Giovanna Ewbank se ofereceram para adotar o equino, mas ele já tem destino certo. Por enquanto, o animal segue recebendo cuidados no hospital veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra).

“Sobre o Caramelo, eu me prontifiquei a adotá-lo. A Giovanna Ewbank, também. Porém, recebi a informação de que haviam decidido que ele permaneceria no Rio Grande do Sul como símbolo do estado. Respeitei inteiramente. Qualquer coisa, estou por aqui”, disse Felipe Neto, em postagem nas redes sociais.

O dono do cavalo, que ganhou o nome de Caramelo após ficar ilhado em um telhado de uma casa e gerar muita comoção nas redes sociais, ainda não foi encontrado. Algumas pessoas chegaram a se apresentar como sendo os tutores, mas nenhum deles teve a propriedade confirmada.

O equino segue sob os cuidados da Ulbra e, segundo os veterinários que o atendem, ele segue com quadro de saúde estável. O animal apenas toma suplementos para recuperar o peso, mas mostra que já retomou o apetite (veja no vídeo abaixo).

Não só o estado de saúde, mas também o apetite do Caramelo, estão cada vez melhores! 🌱 Em acompanhamento no Hospital Veterinário da Ulbra, o animal não requer mais nenhum tipo de tratamento. Agora, ele só precisa recuperar peso (e está se saindo muito bem!) 🐴 pic.twitter.com/vYRXjuGcUy — Ulbra (@ulbrabr) May 15, 2024

Resgate do Caramelo

O caso do cavalo ilhado em um telhado repercutiu muito nas redes sociais na manhã do último dia 8, quando uma equipe da TV Globo mostrou o animal imóvel em um pequeno espaço, cercado pela água, em Canoas.

A cena gerou muita comoção, mas foi necessário montar uma operação para o resgate, realizado na manhã do dia 9 por homens do Corpo de Bombeiros e do Exército, com apoio de veterinários. Eles sedaram o equino e conseguiram deitá-lo em um bote (assista abaixo).

Após o resgate, os bombeiros disseram que Caramelo era, na verdade, uma égua. Porém, mais tarde, os veterinários negaram essa informação e reafirmaram que o animal é macho.

Inicialmente ele apresentava um quadro de desidratação, mas recebeu os devidos cuidados e logo se recuperou. Agora, está um pouco abaixo do peso, mas continua melhorando a cada dia, segundo os veterinários da Ulbra.