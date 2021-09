Vídeo impactante registra ataque de crocodilo que arrancou rosto de zebra; assista

Este é o típico vídeo que pode impactar algumas pessoas, porém que nada mais representa do que um retrato da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

Aos que estão curiosos, uma gravação, que foi compartilhada no Instagram e tem repercutido, flagra o momento em que uma zebra é atacada por diversos crocodilos com uma investida que ao final acaba arrancando parte de seu rosto.

E embora o vídeo tenha um corte em um determinado momento, acredita-se que dificilmente a zebra tenha conseguido sair viva deste ataque.

#ValeLembrar

Como afirmado anteriormente, é importante ressaltar que embora as imagens pareçam fortes para alguns, elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies atuam para sobreviver.

Assim sendo, veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

