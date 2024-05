Silvio Luiz morre aos 89 anos em SP; famosos lamentam perda de ‘lenda da narração esportiva’

O narrador esportivo Silvio Luiz, de 89 anos, morreu no Hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (16). Ele passou mal durante a transmissão da final do Campeonato Paulista, disputada entre Palmeiras e Santos, em abril passado, e recebeu alta. Porém, voltou a ser internado no último dia 8 de maio e seguia na unidade hospitalar.

Conforme nota divulgada pelo hospital, Silvio Luiz morreu às 9h40, em função de uma falência múltipla dos órgãos.

“O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que o paciente Sr. Sylvio Luiz Perez Machado de Souza, 89, faleceu nesta quinta-feira (16) às 9h40, em decorrência de falência de múltiplos órgãos. O narrador esportivo e jornalista estava internado na UTI do Hospital desde o dia 8 de maio. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz lamenta o falecimento, a direção, equipe médica e assistencial se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor.”

Silvio Luiz passou mal quando trabalhava na transmissão digital da Record da partida entre Palmeiras x Santos, na final do Campeonato Paulista, em abril, ao lado dos humoristas Bola e Carioca. Os colegas perceberam que ele estava com dificuldades de falar e o socorreram. Segundo familiares, ele sofreu um derrame e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz até o dia 30 de abril, quando teve alta.

Depois disso, o narrador passou por exames e se recuperava em casa, mas voltou a se sentir mal e precisou ser novamente internado no dia 8 de maio.

Um dos principais narradores esportivos do Brasil, ele ficou conhecido por bordões como “Olho no lance”, “Pelo amor dos meus filhinhos”, “Pelas barbas do profeta” e “Foi, foi, foi, foi, foi ele!”. Ele teve passagens por emissoras de televisão como SBT, Band, RedeTV! e Record TV. Além disso, participou da transmissão de seis Copas do Mundo e nove Olimpíadas.

Famosos lamentam

O humorista Carioca, que trabalhava com Silvio Luiz, usou as redes sociais para se despedir. “Nossa ultima foto. Descanse em paz meu ídolo, amigo, ‘pai’, companheiro de trabalho. Muito obrigado Senhor por ter colocado o @silvioluizbarbas na minha vida… Inacreditavelmente era um menino que o amava pela TV, virei amigo e colega de trabalho. Silvio te amarei pra sempre, pra sempre”, escreveu.

O apresentador Marcos Chiesa, o Bola, também prestou suas homenagens. “Que dia triste tá loco. Graças a Deus tive a oportunidade de falar pra vc em vida a honra e o privilegio que tive em trabalhar ao seu lado. Que Deus te receba de braços abertos meu irmão @silvioluizbarbas e que conforte a família e amigos. Muito obrigado pelo carinho risadas e lições mestre. Que dia triste. Vai fazer muita falta”, escreveu.

Reportagem em atualização...