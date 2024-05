VÍDEO: Jovem mostra casa destruída e totalmente tomada por lama após inundações no RS

Viralizou o registro de um jovem que mostrou sua casa destruída e tomada totalmente por lama após as fortes inundações no Rio Grande do Sul.

Como detalhado pelo site Metropoles, o morador tem postado vídeos mostrando o cenário de destruição do lugar onde mora após as chuvas e inundações.

Jesiel Henrique Burkhard, da cidade deLajeado, mostrou o momento em que entrou na residência dele. O local estava totalmente tomado por lama, nos dois andares.

O rapaz filmou o teto, onde era possível ver as marcas de até onde a água cobriu o local. Ao redor, restos de móveis, objetos e roupas espalhados, tudo destruído.

Jovem mostra casa destruída e totalmente tomada por lama após inundações no RS

O vídeo impressionante acabou viralizando nas redes sociais e já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

A postagem acabou provocando inúmeras reações dos usuários.

“Estou orando sempre para Deus, pedindo misericórdia, amor, saúde e recuperação rápida para os irmão do RS. Me emociono todas as vezes que vejo qualquer vídeo. Senhor tenha misericórdia de todos nós”, escreveu uma pessoa.

Comentou outra: “Fico pensando como o brasileiro é unido. As pessoas que ajudam mesmo as vezes não tendo, mas sempre damos jeito de colaborar, e isso é impagável”. Confira o registro:

