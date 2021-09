Em vídeo surpreendente, cachorros enfrentam puma que entrou em quintal de residência; assista

Compartilhado no Instagram e YouTube, um vídeo traz um registro que tem repercutido e impressionado os internautas. E aos que se questionam o motivo, as imagens mostram o momento em que uma dupla de cachorros enfrenta um puma que entrou no quintal de uma residência no Canadá.

Na gravação, que superou as 900 mil visualizações somente no YouTube, é possível ver como a todo o momento os cães não temem a presença do felino e o cercam cada vez mais.

De toda forma, há um momento em que depois de ser bastante acuada, a onça-parda (nome como também são conhecidos os pumas) resolve correr atrás de um dos cachorros e como há um corte no vídeo não foram revelados detalhes se o felino atacou um dos doguinhos. E você, o que acha que aconteceu?

Importante: Como alertado em outras oportunidades, embora as imagens sejam consideradas fortes por alguns, elas nada mais representam do que um retrato da vida selvagem. Assim sendo, veja a seguir o vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

