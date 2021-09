Em vídeo impactante, grupo de hienas se une para atacar leoa, mas registro tem desfecho inusitado; assista

Uma leoa lutando por sua sobrevivência contra um grupo de hienas: quando você tem estas informações, possivelmente deve imaginar que a felina acaba não sobrevivendo, certo? No entanto, um vídeo compartilhado no YouTube tem na verdade um desfecho inusitado. Vamos entender melhor?

Para quem ficou curioso, a gravação, que tem repercutido na internet, mostra o momento em que um grupo de hienas se une para atacar e devorar uma leoa.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que as hienas têm maior vantagem, conseguindo encurralar a leoa, porém, em um determinado momento, elas são surpreendidas por outos felinos que chegam ao local.

Diante da situação anterior, os novos felinos que aparecem em cena, não só conseguem ajudar a leoa, como também aproveitam a oportunidade para capturar suas presas.

Vamos compartilhar as imagens a seguir, porém como alertado em outras oportunidades, embora elas sejam consideradas fortes para alguns, nada mais representam do que a vida selvagem e como as espécies se comportam para sobreviver. (Caso não consiga visualizá-las, basta que acesse o link).

