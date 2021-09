Em vídeo impactante, imagens mostram momento em que lebre fareja leopardo adormecido; assista

Em um cenário com um leopardo e uma lebre, você poderia imaginar uma situação em que este segundo animal sai vivo? Aos que estão em dúvida ou preferem não opinar, um vídeo compartilhado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal traz um exemplo disso.

Na gravação, que superou as 140 mil visualizações em pouco tempo de publicada, é possível acompanhar o momento em que uma lebre fareja um leopardo adormecido e mesmo com toda a proximidade, ela escapa ilesa desta situação.

O ponto que chama bastante atenção no vídeo, é que mesmo estando bastante próxima do felino, em nenhum momento o leopardo acorda, pelo menos não antes da lebre deixar o local.

Aproveite e veja depois mais um vídeo:

Por fim, cabe ressaltar que como alertado em outras oportunidades, embora neste caso não haja necessariamente um ataque animal, esta é apenas a representação de como funciona a vida selvagem e de como as espécies precisam se comportar para sobreviver.

Mas e então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Veja abaixo o vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que clique no link).

