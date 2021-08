Vídeo inusitado registra momento em que roedor resolve enfrentar lince; assista

Você já assistiu alguma vez um em embate entre uma marmota e um lince? Caso a sua resposta seja não, um vídeo divulgado pelo perfil do Instagram Nature Is Metal traz um exemplo claro desta situação.

Na gravação, que ultrapassou 1 milhão de visualizações em menos de um dia de publicada, é possível ver que embora seja menor, a marmota não desiste de seu enfrentamento contra o felino.

O grande “problema” neste enfrentamento, é que há um momento em que um lince parte para um ataque contra a marmota para assim garantir seu almoço.

Você pode se interessar por:

E embora o vídeo tenha um corte em um determinado momento, acredita-se que dificilmente o roedor tenha escapado do ataque do felino.

Vídeo é apenas um registro da vida selvagem

Mesmo as imagens sendo consideradas fortes para alguns, principalmente no momento do ataque do lince, cabe ressaltar que elas nada mais são do que um registro da vida selvagem e de como as espécies se comportam para sobreviver.

E então, está curioso e quer ver como tudo aconteceu? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Instagram. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

Veja também estas sugestões: