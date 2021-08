Quem é a atriz de ‘Friends’ que quase teve um papel em uma série de investigação?

Embora os atores de Friends já tenham estrelado em outras produções, você imagina qual seria a atriz do elenco principal que por pouco não fez parte da série de investigação criminal NCIS? Caso tenha ficado curioso sobre esta pergunta, nós te contamos a seguir todos os detalhes.

Estamos falando de Jennifer Aniston

Isso mesmo! Conhecida por seu icônico papel de Rachel Green na sitcom, de acordo com detalhes compartilhados pelo portal Vader, Aniston, na época, se demonstrou bastante interessada em interpretar a personagem Caitlin Todd na produção da Columbia Broadcasting System (CBS).

E por que ela não ficou com o papel?

Segundo informações reveladas, mesmo Jennifer sendo a “escolhida”, papel este que posteriormente foi interpretado por Sasha Alexander, a atuação não foi possível, pois as gravações de Friends não tinham terminado, e com isso, seria necessário que a CBS aguardasse o período de aproximadamente um ano para realizar as filmagens, o que era inviável.

