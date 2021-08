Assim foi como Jennifer Aniston se sentiu ao gravar ‘Friends: The Reunion’; ‘Isso nos tocou profundamente’

Se para os fãs “Friends: The Reunion” foi um momento bastante especial e nostálgico, você já parou para imaginar como os artistas, que interpretaram seus marcantes personagens por anos, encararam essa proposta?

Sobre o questionamento feito anteriormente, caso tenha ficado curioso, de acordo com detalhes compartilhados pelo portal Fotogramas, a atriz Jennifer Aniston, que interpretava Rachel Green, contou mais sobre o que ela classificou como um “golpe no coração”.

Durante sua conversa com Gayle King em Gayle King In The House, Aniston disse que foram “ingênuos” em acreditar que seria fácil retornar após tanto tempo. “Nós idealizamos isso. É preciso lembrar que não estivemos lá desde que acabou e aquele momento foi um momento muito específico, quando estávamos nos despedindo de algo que não queríamos. Isso nos tocou profundamente, mas sabíamos que era hora de nos despedirmos. Nossas vidas nos aguardavam adiante. Tínhamos nosso futuro pela frente”.

Por fim, Jennifer acrescentou que parecia que o tempo não havia passado: “Quase parecia que o tempo havia parado e estávamos viajando de volta no tempo. Há algo de bom nisso, mas também há uma vertigem”, afirmou a atriz.

E você, já está com saudades de Friends outra vez?

