‘Gossip Girl’ supera ‘Friends: The Reunion’ e é o maior lançamento da HBO Max até agora

A HBO Max confirmou que a série ‘Gossip Girl’, reboot da série original de 2007, superou o lançamento de ‘Friends: The Reunion’, que aconteceu em junho deste ano, e até mesmo do recordista invicto desde 2020, a série ‘The Flight Attendant’.

De acordo com o streamer, o episódio de estreia de ‘Gossip Girl’, que entrou no catálogo em 8 de julho e ganhou uma nota C + média dos leitores da TVLine e atraiu recorde de audiência durante seus primeiros quatro dias de disponibilidade, tornando-se o maior lançamento original da plataforma até hoje.

A sinopse oficial da série diz o seguinte: “Oito anos depois que o site original foi deletado, uma nova geração de adolescentes de escolas particulares de Nova York é apresentada à vigilância social de Gossip Girl. A série de prestígio abordará o quanto a mídia social, e a própria paisagem de Nova York, mudou nos anos que se seguiram”.

“Não há novos atores interpretando Serena e Blair. Eles interpretaram esses personagens por seis anos e eram bons com isso. Nós queremos respeitar isso. Mas, obviamente, seria ótimo vê-los novamente”, disse Josh Schwartz, produtor executivo (de ambos os programas) na turnê de verão da Television Critics Association.

Por esse motivo se trata de um reboot e não de um remake. Um reboot não tem relação com a história anterior e nem com os personagens originais, por isso tem mais liberdade de roteiro. E é liberdade que não vai faltar em Nova York.