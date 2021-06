Novo trailer de ‘Viúva Negra’ mostra Natasha Romanoff criança. Assista aqui

Filme solo da vingadora estreia (finalmente) dia 9 de junho nos cinemas e na Disney Plus. Confira o novo trailer divulgado.

A Marvel Studios lançou mais um trailer de ‘Viúva Negra’, que estreia nos cinemas e na Disney Plus Premier Access em 9 de julho. No novo trailer, Natasha Romanoff, personagem de Scarlett Johansson, aparece relembrando sua história, em uma cena na qual protege Yelena Belova, que será interpretada pela atriz Florence Pugh. Natasha aparece empunhando uma arma durante seu tempo na Red Room Academy.

Os fãs do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) estão ansiosos para ver Natasha Romanoff antes de entrar para o time dos Vingadores. A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto contém spoilers.

Para quem não lembra, a primeira aparição de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff veio no ‘Homem de Ferro 2’, em 2010. Agora, mais de uma década depois, o longa ‘Viúva Negra’ é a primeira apresentação solo de Johansson no MCU e provavelmente sua última aparição como Natasha. Isso porque, sua personagem morre em ‘Vingadores: Ultimato’. ‘Viúva Negra’ vem tendo sua estreia atrasada por conta da pandemia da Covid-19. Após o terceiro reagendamento, o longa finalmente vai estrear na segunda semana de julho.

Uma sucessora?

Este último trailer lançado pela Marvel Studios lança um olhar sobre o que pode ser um novo membro do MCU: a personagem Yelena Belova, uma espiã treinada na Red Room Academy com Natasha Romanoff. Yelena Belova foi criada pelo escritor Devin Grayson e pelo artista JG Jones para a minissérie ‘Black Widow’, que fazia parte da linha de HQs ‘Marvel Knights’, lançada em 1999.



No trailer, Natasha tem um flashback para o ano de 1984, quando ela cumpre o papel de irmã mais velha para Yelena. Elas são interpretadas pelas atrizes mirins Ever Anderson e Violet McGraw. De acordo com o site especializado Screen Rant, Yelena pode estar sendo inserida no MCU para substituir Natasha. Espera-se também que um enredo semelhante se desenrole em Hawkeye, quando Clint Barton (Jeremy Renner) treina Kate Bishop (Hailee Steinfeld) para ser sua sucessora.

Sinopse

‘Viúva Negra’ se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e seu enredo promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço de espionagem russo.

O fato é que ‘Viúva Negra’ se encaixa perfeitamente na linha do tempo do MCU, mesmo estando entre os dois longas dos Vingadores. O filme de Natasha Romanoff se passa exatamente quando os heróis mais poderosos da Terra foram “cada um para o seu lado” após o conflito entre o Homem de Ferro e o Capitão América, em ‘Capitão América: Guerra Civil’.

Com isso, Nat foi capaz de cuidar de seus assuntos pessoais, já que era uma época em que os Vingadores estavam extintos e ela não tinha responsabilidade para com eles. Além disso, uma vez que seu objetivo no filme Black Widow lida com seu passado antes de ela se tornar o agente de confiança de Nick Fury para S.H.I.E.L.D. e, eventualmente, uma Vingadora, faz sentido que ela queira lidar com isso sozinha.

Algo que ainda não ficou claro sobre o enredo da nova trama é quem é realmente o vilão que vai confrontar Natasha Romanoff. Isso porque ele se esconde atrás de uma máscara. Um outro trailer divulgado mostra uma cena inédita. Nela, Natasha (Scarlett Johansson) e Yelena (Florence Pugh) estão fugindo de uma assassina em uma perseguição intensa.

Uma especulação aponta para Melina, personagem de Rachel Weisz, ou Mason, interpretado por O-T Fagbenle. Mas, só vamos ver o desenrolar dessa história após o lançamento do filme.