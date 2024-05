Um morador de Três Coroas, no Rio Grande do Sul, se deparou com uma cena triste que acabou viralizando ns redes sociais recentemente.

Como detalhado pelo site Metropoles, um cachorro perdido no meio da rua, molhado e com frio, após as enchentes que atingiram o estado.

A ativista Esther divulgou detalhes do resgate emocionante. “Esse pequenino é uma das vítimas da catástrofe que assolou RS. Ele teve sorte de ter sido resgatado por um morador de Três Coroas, cidade atingida”, escreveu.

”Outros [animais] não tiveram. As ONGs de animais precisam de ajuda, pessoal. Ajudem essas entidades ajudarem os animais”, concluiu Esther.

Vídeo flagra momento em que morador resgata cachorro perdido após enchentes no RS

O registro já conta com mais de 1 milhão de reproduções e inúmeras reações dos usuários.

As imagens causaram uma grande comoção.

“Tadinho do cãozinho, molhado e morrendo de frio”, comentou uma pessoa.

“Judiação meu Deus, que triste ver esses bichinhos perdidos e sofridos, obrigada moço por esse gesto de humano de verdade. Deus abençoe sempre sua vida”, escreveu uma pessoa.

Um terceiro usuário comentou: “Não tenho mais coração par ver isso”. Confira o registro:

