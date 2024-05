Adolescente de 16 anos liga para PM e confessa que matou pais e irmã adotivos, na Zona Oeste de SP

Um adolescente de 16 anos foi apreendido após ligar para a Polícia Militar e confessar que matou os pais e a irmã adotivos a tiros na Vila Jaguara, na Zona Oeste de São Paulo. O crime teria ocorrido na última sexta-feira (17), após uma discussão. Os policiais foram até a casa da família, já na noite de domingo (19), quando encontraram os corpos de Isac Tavares Santos, de 57 anos, Solange Aparecida Gomes, de 50, e Letícia Gomes Santos, de 16.

De acordo com o boletim de ocorrência, o menor disse que houve uma briga com os pais na última quinta-feira (16), quando eles “o teriam chamado de vagabundo, tiraram seu celular e, não podendo usar o aparelho para fazer uma apresentação da escola”. Assim, ele planejou matá-los e pegou a arma de Isac, que era Guarda Civil Municipal em Jundiaí, na Grande São Paulo, no local em que ele a escondia.

O menor disse que o pai estava na cozinha, de costas, quando ele o baleou já na sexta-feira. A irmã foi até o local para ver o que tinha acontecido e levou um tiro no rosto. Depois disso, o adolescente disse que foi para a academia e retornou para casa, quando ficou esperando a mãe adotiva chegar. Quando Solange entrou na casa e viu os corpos do marido e da filha, também foi assassinada.

No sábado (18), depois que a mãe já estava morta, ele ainda cravou uma faca no corpo dela. Já a pistola usada nos crimes foi encontrada na mesa da sala, com munição íntegra. Porém, também havia uma cápsula deflagrada.

O adolescente foi apreendido e levado ao 87º Distrito Policial, onde o caso foi registrado como ato infracional por homicídio, feminicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e vilipêndio de cadáver. Ele deve ser encaminhado à Fundação Casa.

A perícia foi acionada e, por volta das 6h desta segunda-feira (20), seguia no imóvel. Os corpos das vítimas permaneciam no local e já apresentam sinais de decomposição, segundo a PM.