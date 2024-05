Presidente do Irã morre em acidente de helicóptero; vídeo mostra momento que aeronave foi achada

Presidente do Irã, Ebrahim Raisi, morreu aos 63 anos em queda de helicóptero

O presidente do Irã, Ebrahim Raisi, de 63 anos, morreu em um acidente de helicóptero, segundo confirmado pelo Ministério das Relações Exteriores iraniano na manhã desta segunda-feira (20). A queda também matou o chanceler Hossein Amirabdollahian e mais duas pessoas. Um vídeo mostra o momento em que a aeronave foi encontrada pelas equipes de resgate (assista abaixo).

ANÚNCIO

Raisi e os acompanhantes voltavam de uma viagem oficial ao Azerbaijão, no domingo (19). Porém, houve a queda naquela manhã entre as cidades de Varzaqan e Jolfa, na província do Azerbaijão Oriental.

O helicóptero foi localizado já na madrugada desta segunda-feira, após quase 12 horas de buscas. Segundo a IRNA, a agência de notícias estatal do Irã, o local do acidente é montanhoso e de difícil acesso. Além disso, o mau tempo dificultou a operação de resgate.

Além de Raisi e Amirabdollahian, também morreram Malek Rahmati, governador de Azerbaijão Oriental; e o líder religioso Hojjatoleslam Al Hashem.

Raisi, que foi eleito em 2021 e tinha mandato até 2025, era a segunda pessoa mais importante do Irã, ficando atrás apenas do aiatolá Ali Khamanei, o líder supremo daquele país.

Populista ultraconservador, ele nasceu em novembro de 1960, na cidade sagrada xiita de Mashhad, no nordeste do país. Na década de 1980, participou das chamadas comissões da morte, que levaram à execução de cerca de 5 mil militantes opositores que se voltaram contra o regime dos aiatolás.

Depois disso, fez carreira no Judiciário em cargos de procurador-geral entre 2014 e 2016, vice-chefe de Justiça de 2004 a 2014 e promotor e procurador adjunto de Teerã nas décadas de 1980 e 1990. Quando foi eleito presidente, em 2021, levantava bandeiras anticorrupção e em defesa dos pobres.