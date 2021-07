Quase duas décadas depois, Courteney Cox é indicada ao Emmy por ‘Friends’

Courteney Cox foi um dos produtores executivos de ‘Friends: The Reunion’, ao lado dos criadores do programa original Marta Kauffman e David Crane e dos membros do elenco.

A espera acabou para Courteney Cox que, finalmente, conseguiu sua indicação ao Emmy com ‘Friends’. O especial da HBO Max ‘Friends: The Reunion’ recebeu uma indicação de especial de variedade (pré-gravada) da Television Academy na última terça-feira, 13. Cox foi um dos produtores executivos ao lado dos criadores do programa original Marta Kauffman e David Crane e dos membros do elenco: Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, o que resultou no prêmio.

O especial ‘Friends: The Reunion’ entrou para o catálogo da HBO Max em maio e tem um formato divertido e dinâmico. O roteiro mescla uma entrevista do apresentador James Corden e dos seis atores da série, e também algumas leituras do roteiro, quiz de curiosidades, desfile de moda e outras cenas. Essa miscelânea de formatos indicou o especial em mais quatro categorias.

Vale lembrar que, durante a temporada original da série na NBC, ‘Friends’ recebeu 62 indicações ao Emmy no total. Cinco delas foram para Jennifer Aniston, vencendo em 2002. Lisa Kudrow teve seis indicações durante os 10 anos em que o programa esteve no ar, todas na categoria de atriz de comédia coadjuvante, vencendo em 1998. Matt LeBlanc foi indicado três vezes na categoria de ator de comédia principal em 2002, 2003 e 2004. Matthew Perry foi indicado como ator principal de comédia em 2002 e David Schwimmer recebeu uma indicação de ator coadjuvante de comédia em 1995.