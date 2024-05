Idosa morre no mesmo banco em que ‘Tio Paulo’ foi levado e assunto repercute na web: “Tem que benzer”

Idosa passa mal e morre na mesma agência bancária em que 'Tio Paulo' foi levado sem vida, em Bangu, no RJ

A idosa Maria de Santana, de 60 anos, passou mal e morreu em uma agência bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde de quarta-feira (8). Socorristas foram chamados para ajudar a mulher após o mal súbito, mas ela não resistiu e faleceu. O banco é o mesmo em que Paulo Roberto Braga, de 68, o “Tio Paulo”, foi levado sem vida por uma sobrinha. O assunto repercutiu nas redes sociais, onde internautas pediram intervenção religiosa para o estabelecimento (veja mais abaixo).

Conforme o jornal “O Dia”, o caso aconteceu por volta das 13h de ontem no banco, que fica em um calçadão de um centro comercial na Avenida Cônego Vasconcelos. Maria buscava atendimento na agência, quando passou mal e caiu no chão. Os funcionários acionaram o socorro, mas a idosa morreu.

A Polícia Civil informou que não registrou nenhuma ocorrência sobre o caso, já que os médicos apontaram que a morte teve causas naturais e não envolveu nenhum crime.

Já no caso do “Tio Paulo”, Erika de Souza Vieira Nunes, de 42 anos, foi presa ao tentar sacar um empréstimo de R$ 17 mil no último dia 16 de abril. Segundo a polícia, o homem já estava morto e, ainda assim, a mulher o levou ao banco.

Ela passou 16 dias presa e foi libertada pela Justiça, mas virou ré no caso e responde em liberdade pelos crimes de tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver.

Após ser solta, ela cedeu entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, e afirmou que não percebeu que o tio estava morto e ressaltou que não tinha intenção de aplicar um golpe.

“Foram dias horríveis longe da minha família. Vivi momentos da minha vida que não suportava mais. Muito difícil. Foi horrível eu não percebi que meu tio estava morto. Não vi, não sabia, gente. Ele estava vivo, segurou a porta do carro, ele estava vivo. Eu não sou essa pessoa que estão falando, não sou esse monstro”, disse Erika.

Repercussão sobre mortes em banco

Nas redes sociais, o caso do “Tio Paulo” rendeu muitos memes e repercussão. Enquanto algumas pessoas se diziam indignadas com a forma que o idoso foi tratado e a exposição, outras se divertiam com piadas sobre a situação que mais parecia ficção.

Agora, após a morte de Maria de Santana no mesmo local, muita gente ressaltou que a agência bancária está “amaldiçoada” e que precisa ser benzida.

Veja algumas postagens abaixo:

Tem que chamar um padre pra benzer essa agência. — Solange Mattos (@solmattos2008) May 9, 2024

Já deixa o endereço da agência que eu nem quero passar na porta.😂 — 🇧🇷 César mendes 🇧🇷 (@Csarmen13732861) May 9, 2024

Lugar amaldiçoado. — José da Silva (@eagorajose17) May 9, 2024