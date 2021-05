‘Friends: The Reunion’: atores receberam entre R$ 13 e 15 milhões

O especial de uma hora de duração aproximadamente, que estreia na próxima quinta-feira, 27, pagou um cachê milionário aos 6 friends. E mais: atores recebem anualmente cerca de R$ 100 milhões por ano por direitos de distribuição.

Os fãs de ‘Friends’ foram à loucura na semana passada, quando foi divulgado o segundo teaser do histórico reencontro dos atores da série em um especial da HBO. Mas, enquanto a estreia não chega oficialmente, já que somente dia 27 de maio o especial ‘Friends: The Reunion’ se somará ao catálogo do streaming, os atores já disfrutam dos seus milionários cachês.

Fontes próximas ao projeto disseram ao site especializado Variety que, no ano passado, cada um dos 6 atores recebeu um cachê entre US $ 2,5 e US$ 3 milhões de dólares para participar do especial. Se convertermos esses milhões de dólares em reais, teremos uma quantia entre R$ 13 e 15 milhões de reais.

Se você acha que terminou por aí, saiba que os ganhos sobre os direitos da série não acabaram quando o último episódio foi ao ar. Ano passado, todas as dez temporadas de ‘Friends’ deixaram a Netflix e migraram para a HBO Max em um acordo que, segundo rumores, custou à Warner Media mais de US $ 400 milhões pelos direitos da série original (cerca de R$ 2 bilhões de reais).

Além disso, o elenco de ‘Friends’, composto por Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer e Matthew Perry, continua ganhando royalties pelos direitos de transmissão e merchandising. De acordo com o USA Today, cada membro do elenco ainda recebe US$ 20 milhões de dólares todos os anos (cerca de R$ 106 milhões de reais).

Um cachê que foi escalando com o sucesso da série

A estreia do primeiro episódio de ‘Friends’ aconteceu em setembro de 1994 e a série terminou oficialmente em 2004, após 236 episódios. No início, quando a série ainda não era um sucesso e os atores ainda não eram celebridades, cada um recebia US$ 22.500 dólares por episódio.

Foi a partir da segunda temporada, quando o romance de Rachel e Ross se tornou o tema central do programa, que Jennifer Aniston e David Schwimmer começaram a ganhar mais do que o resto de seus colegas. Aniston comentou, em uma entrevista recente ao jornal britânico The Independent, que ela não se sentia confortável com essa distinção salarial. “Era mais sobre ‘estamos fazendo o mesmo trabalho e todos nós merecemos ser compensados ​​da mesma forma'”, ela disse.

O restante do elenco soube dessa diferença salarial e, quando o convite para a terceira temporada surgiu, eles negociaram não de forma individual, mas como grupo, conseguindo que os salários se Aniston e Schwimmer diminuíssem e se igualassem aos salários dos restantes. Depois disso, cada um recebeu o mesmo pagamento por episódio pelo restante das oito temporadas restantes da sitcom, e as negociações salariais aconteceram com todos os seis atores na mesma sala.

Da quarta temporada em diante, os cachês foram subindo: de US$ 75.000 na terceira temporada para US$ 1 milhão nos últimos dois anos no ar.

‘Friends: The Reunion’

Na última quarta-feira, 19, foi realizado um encontro improvisado entre os atores na Califórnia. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer estarão juntos de volta para celebrar uma das séries mais famosas de todos os tempos. ‘Friends: The Reunion’ terá convidados famosos como Reese Witherspoon, Tom Selleck, Maggie Wheeler, Elliott Gould, Lady Gaga, Mindy Kaling e Justin Bieber.

O especial é um episódio improvisado, no qual os atores não interpretarão seus respectivos personagens de ‘Friends’, com exceção de um momento muito específico. O ator David Schwimmer (Ross) disse que a ideia do especial é ser um encontro do elenco e que eles discutam como foram seus anos de trabalho na série e como seguiram suas carreiras após o término. Trata-se de um roteiro de não ficção.

Anteriormente, Jennifer Aniston disse ao Deadline, que esse formato era mais atrativo para todos os envolvidos na série, não somente os atores, mas também os produtores, os criativos, diretores, etc. “Vai ser ótimo. Isso também nos deu mais tempo para torná-lo ainda mais emocionante e divertido do que isso teria sido se tivéssemos gravado em 2020. Vocês nunca vão se livrar de ‘Friends’, desculpe. Vocês estão presos conosco para o resto da vida, rapazes”.