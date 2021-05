Thriller ‘O Homem nas Trevas 2’ já tem data de estreia no Brasil

‘O Homem nas Trevas 2’ chegará aos cinemas brasileiros em 2 de setembro de 2021, cerca de 5 anos após o primeiro filme. O longa trará de volta o protagonista do primeiro filme, Stephen Lang, mas em um papel diferente, já que teremos uma nova história.

‘O Homem nas Trevas’ (2016) está atualmente disponível no catálogo da Netflix e conta a história de um grupo de ladrões, incluindo uma garota chamada Rocky (Jane Levy), que invade uma casa na esperança de fazer uma fortuna que mude sua vida. Seu plano desmorona quando descobrem que o dono da casa cego não é tão indefeso quanto pensavam inicialmente.

A sinopse de ‘O Homem nas Trevas 2’ foi mantida em segredo por muito tempo, mas agora já sabemos que a trama se passa diversos anos após o primeiro filme, com o homem cego vivendo uma vida tranquila em uma cabana isolada após adotar uma garotinha de um orfanato. A vida tranquila deles é perturbada quando um grupo de sequestradores aparece e pega a criança, forçando o homem cego a deixar seu lar para salvá-la.

Com base no que o primeiro filme mostrou aos telespectadores, é provável que haja muito mais nesta premissa conforme a história se desenrola. Conforme relatado pelo site especializado em produções de terror Bloody Disgusting, os avisos anexados no longa indicam que o filme será um pouco diferente do primeiro. “Violência” foi atualizado para “violência forte e sangrenta”, por exemplo.

Embora o primeiro filme tenha recebido boas críticas em geral, seu polêmico e brutal final foi recebido com poucos elogios. Enquanto todo o filme foi preenchido com muito suspense e sustos genuínos, o plot twist da última cena desagradou muitas pessoas.

Mas, mesmo assim o longa foi considerado um sucesso do cinema de terror em 2016, tendo um orçamento de US$ 10 milhões e arrecadando US$ 157 milhões em todo o mundo, tornando-se um dos filmes de terror de maior bilheteria de todos os tempos.