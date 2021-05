[SPOILER] Marvel divulga cena de ‘Viúva Negra’

O filme chega aos cinemas dia 9 de julho, mas a Marvel resolveu dar um presentinho para os fãs da vingadora mais sexy de todos os tempos.

Com estreia confirmada para 9 de julho, `Viúva Negra’ deve ser lançado tanto no cinema quanto na plataforma de streaming Disney Plus. Antes, a data era 7 de maio, mas a pandemia da Covid-19 atrapalhou os planos. Após a divulgação do trailer oficial em 6 e abril, a Marvel resolveu dar um presente para os fãs de Natasha Romanoff e divulgou uma das cenas de ação do novo longa do MCU (da sigla em inglês: Marvel Cinematic Universe). Confira.

Na cena, Natasha (Scarlett Johansson) e Yelena (Florence Pugh) fugindo de uma assassina em uma perseguição intensa. Anteriormente, a Marvel já havia divulgado o trailer oficial.

Sinopse

A trama começa quando Romanoff vai para a KGB, polícia secreta da extinta União Soviética, e começa a sua preparação para tornar-se uma agente. O roteiro se passa na atual Nova York. Natasha trabalha como freelancer e se envolve em uma perigosa conspiração conectada com seu passado.

‘Viúva Negra’ se passa entre os longas ‘Capitão América: Guerra Civil’ e ‘Vingadores: Guerra Infinita’. O longa pode ser a despedida da heroína dos cinemas, já que em ‘Vingadores: Ultimato’, ela morre. Mas a história promete responder alguns segredos de Natasha, tais como suas origens, como entrou no serviço.

Em entrevista em maio de 2020, Scarlett Johansson falou sobre o longa. Ela disse: “É um filme sobre o perdão a si mesmo e a aceitação de decisões que foram feitas por você. É muito mais profundo do que qualquer coisa que poderíamos ter feito antes”.

Para quem não lembra, Johansson ganhou o papel de Viúva Negra após a desistência de Emily Blunt ao papel. “A melhor coisa que pode acontecer é conseguir algo após ter sido rejeitado. Você aprecia mais. Basicamente, fiz carreira sendo a segunda escolha dos diretores”.

O ‘Viúva Negra’ é ansiosamente esperado pelos fãs do Universo Cinematográfico da Marvel e foi adiado por três vezes. A razão apontada pela Marvel é a pandemia da COVID-19. O longa é dirigido por Cate Shortland e deveria ter sido lançado nos cinemas em 20 de maio de 2020.