[SPOILER] ‘Animais Fantásticos 3’: sinopse, data de estreia e tudo o que sabemos até agora!

Finalmente temos alguma notícia sobre ‘Animais Fantásticos 3’: ele está a caminho! A continuação de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ (2016) e ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald (2018) chega aos cinemas em 15 de julho de 2022.

A principal informação divulgada até agora é que este será o terceiro capítulo de uma série de cinco filmes e que o ator dinamarquês Mads Mikkelsen entrará na trama substituindo o vilão Gellert Grindelwald, vivido por Johnny Depp. O ator foi “gentilmente” afastado da produção após sofrer uma sentença desfavorável em um processo aberto por Depp contra sua ex-esposa, que, em 2018, que alegou ter sofrido violência doméstica. “Gostaria de informar que fui convidado pela Warner Bros a renunciar ao meu papel como Grindelwald em ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’, e eu respeitei e concordei com esse pedido”, escreveu Depp em sua conta oficial do Instagram em novembro do ano passado.

Na época, por meio de um porta-voz, a Warner Bros. confirmou a demissão. “Johnny Depp partirá da franquia ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’. Agradecemos a Johnny por seu trabalho nos filmes até agora. ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam 3’ está atualmente em produção e o papel de Gellert Grindelwald será reformulado”.

As filmagens haviam dado uma trégua em março de 2020, devido às restrições sanitárias da pandemia da Covid-19, e voltaram a acontecer em novembro do mesmo ano. “Reiniciamos as filmagens há duas semanas e é um processo totalmente novo. É um normal totalmente novo. Testando com frequência contra a Covid-19, usando máscaras, etc.”, disse o ator Eddie Redmayne (Newt Scamander) ao CinemaBlend na época.

De acordo com o compositor James Newton Howard, responsável pelas músicas dos filmes, ‘Animais Fantásticos 3’ terminou as filmagens em fevereiro de 2021. Ele disse ao site especializado Deadline: “Sei que David Yates terminou de filmar, e estou ansioso para começar o meu trabalho, então espero que ele me dê algum filme em breve. Mas esse é o próximo que estarei fazendo, e isso me ocupará por uma boa parte do ano”.

Os impactos da pandemia

Os atrasos gerados pela pandemia da Covid-19 indicam que ainda é cedo para esperar um trailer nos próximos meses. O primeiro teaser de ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ estreou em dezembro de 2015, 11 meses antes do lançamento do filme, mas isso não significa que teremos um trailer de ‘Animais Fantásticos 3’ com a mesma antecedência. Em vez disso, a imprensa especializada está especulando que um primeiro trailer deve ser divulgado em meados de setembro de 2021.

O que sabemos sobre a trama

‘Animais Fantásticos 3’ foi roteirizado com a ajuda de J.K. Rowling e de Steve Kloves, que escreveu o roteiro de todos os filmes de Harry Potter, menos o ‘Harry Potter e a Ordem da Fênix’. Até o momento, os detalhes sobre a trama são escassos, mas o que sabemos é que não veremos um final da história de Newt Scamander. Isso porque a sequência sempre foi imaginada para ter um total de 5 filmes, terminando com um duelo épico entre Alvo Dumbledore e seu inimigo / ex-amigo Gellert Grindelwald no final da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ‘Animais Fantásticos 3’ é apenas o meio da história geral.

O que se sabe também é que a história pretende explorar outros países do mundo. Os dois primeiros longas foram baseados em Nova York e Paris, respectivamente, e agora tudo indica que o destino é o Rio de Janeiro, assim como a própria Rowling sugeriu no Twitter em novembro de 2018.

Let’s just say I really ought to be able to spell Rio de Janeiro properly, given how many times I’ve written/typed it in the last few months. — J.K. Rowling (@jk_rowling) November 1, 2018

Também não está claro em que ano o filme será ambientado. Os dois primeiros filmes se passaram no ano de 1927, mas os próximos três filmes devem abranger um período de 18 anos e nos levar até 1945. Provavelmente, teremos um grande salto temporal entre o segundo e o terceiro longa.

O ator Dan Fogler, que faz Jacob Kowalski, disse: “Posso dizer que li o roteiro e o desenvolvimento do personagem é realmente adorável e é muito semelhante à sensação do primeiro filme, o que eu acho ótimo”, disse ele ao CinemaBlend em março de 2020. “A trama está levando a uma guerra massiva com os pano de fundo da 2ª Guerra Mundial, então você pode imaginar que cenas de batalha épicas estão chegando”.