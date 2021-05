“Eu realmente não quero”, dispara Emily Blunt sobre reboot de ‘Quarteto Fantástico’

Atriz respondeu aos rumores de que ela teria negado um papel nas refilmagens de ‘Quarteto Fantástico’ e confirmou que negou o papel de Viúva Negra em ‘Vingadores’.

Com o lançamento mais próximo de ‘Um Lugar Silencioso 2’, Emily Blunt está sob os holofotes, não só sobre a divulgação da sequência de sucesso estrelada por ela, mas também sobre um rumor de que ela teria dito não mais uma vez à Marvel. No início dessa semana, o site especializado britânico Small Screen informou que a atriz teria sido convidada para o novo ‘Quarteto Fantástico’.

O editor do Small Screen, Edward Lauder, informou que Emily não estaria confortável com contratos longos, já que uma franquia como ‘Quarteto Fantástico’ provavelmente prevê mais filmes. “Blunt e John Krasinski têm dois filhos juntos, e nossa fonte nos informou que Blunt não achou que seria uma boa ideia mudar a família para estrelar esses filmes da Marvel”, escreveu Edward.

De acordo com o Small Screen, em reportagem exclusiva, Emily não estaria interessada em uma sequência extensa. “Descobri, em 19 de fevereiro, que a atriz ganhadora do Oscar Jennifer Lawrence estava sendo sondada para ser a Mulher Invisível. Embora eu nunca tenha dito que Lawrence havia sido contratada, o Daily Mail relatou que Lawrence começou a filmar o ‘Quarteto Fantástico’, na Austrália. Essa informação não foi confirmada. Com Emily Blunt fora de cena, as chances de Jennifer Lawrence se tornar a Mulher Invisível aumentaram um pouco”, disse Edward.

Foi nesta quarta-feira, 12, que a atriz comentou a notícia divulgada no Small Screen. Durante sua participação no programa de rádio estadunidense The Howard Stern Show, Blunt dissipou os boatos de que ela teria sido cotada pela Marvel para o reboot de ‘Quarteto Fantástico’. Quando questionada se o gênero estava abaixo dela, ela foi bastante contundente, ao expressar que não curtia filmes de super-heróis.

“Isso é uma informação dos fãs. Ninguém recebeu uma ligação. São apenas pessoas dizendo: ‘Não seria ótimo?’. Não é que isso seja inferior a mim. Eu amo o ‘Homem de Ferro’ e quando me ofereceram o papel de Viúva Negra fiquei obcecada pelo ‘Homem de Ferro’. Eu queria trabalhar com Robert Downey Jr., teria sido incrível, mas não sei se filmes de super-heróis são para mim. Eles não estão na minha área de interesse. Eu não gosto deles. Eu realmente não quero”, disse Emily Blunt.

Ela acrescentou: “Não quer dizer que eu nunca gostaria de interpretar um”, o que deixa alguma esperança para os fãs que desejam um dia vê-la na pele de alguma super-heroína.

A Marvel Studios já havia indicado o lançamento do ‘Quarteto Fantástico’ na San Diego Comic-Con de 2019, mas confirmou de fato que a produção estava prevista somente no final de 2020, durante o Dia de Investidores da Disney.

Jon Watts, que será o diretor do próximo filme do homem-aranha (‘Spider-Man: No Way Home’) já foi confirmado como o diretor de ‘Quarteto Fantástico’, embora o elenco ainda não tenha sido divulgado. A produção já teve duas versões no cinema produzidas pela Fox, em 2005 e 2007.