Ator de Thor posta #tbt para comemorar 10 anos do primeiro filme

Ator brincou com o fato de que era um “desconhecido” até o seu grande papel no cinema, como o Thor de ‘Vingadores.

Embora não sendo hoje uma oficial ““throwback thursday”, o ator australiano Christopher Hemsworth postou hoje, 12, um #tbt em sua conta oficial do Instagram uma recordação das gravações do seu primeiro filme na pele de Thor.

Na imagem, ele e o ator Tom Hiddleston, que vive Loki, estão lendo o roteiro do filme juntos e repassando as falar. Chris escreveu no Instagram: “Este ano marca o 10º aniversário de ‘Thor’, quando dois rapazes desconhecidos receberam as chaves do reino. Tem sido uma viagem e tanto e, claramente, não envelhecemos um dia”.

O primeiro filme, ‘Thor’, foi lançado em abril de 2011 no Brasil e em maio de 2011 nos Estados Unidos. Depois, vieram as sequências: ‘Thor: O Mundo Sombrio’, de 2013; ‘Thor: Ragnarok’, de 2017’ e o que está em fase de produção ‘Thor: Amor e Trovão’, com estreia agendada para 2022.

O que sabemos sobre o próximo filme

‘Thor: Amor e Trovão’ tem estreia prevista para maio de 2022 e já é uma das produções mais aguardadas da nova fase do universo Marvel. ‘O longa está sendo filmado na Austrália, assim como seu antecessor ‘Thor: Ragnarok’.

Na trama, Thor (Chris Hemsworth) estará acompanhado novamente de Valquíria (Tessa Thompson), de Jane Foster (Natalie Portman) e até mesmo dos Guardiões da Galáxia. O tablóide britânico Daily Mail revelou uma foto das gravações que mostram a atriz Tessa Thompson com um novo visual. No novo filme, Valquíria deve substituir o traje preto de couro pelo conhecido traje azul dos quadrinhos.

Uma das novidades da trama é a volta de Natalie Portman, que interpreta Jane Foster, como a Poderosa Thor, personagem que chegou aos quadrinhos em 2014. Nas HQs, Jane Foster é considerada digna por seu altruísmo e por seu trabalho de salvar vidas como médica, conseguindo alcançar um nível de controle do Mjölnir que Thor nunca alcançara e liberando habilidades do martelo nunca vistas pelo herói. O roteiro deve abordar esse acontecimento da vida da personagem.

Uma ideia não inédita, mas muito esperada

A ideia de Jane Foster assumir o manto de Thor não é nova. Em 2014, Jason Aaron e o artista Russell assinaram uma HQ mostrando a evolução de Jane Foster se tornando o novo Deus do Trovão. Bem antes disso, um HQ de 1978 Jane Foster já tinha sido mostrada como a nova portadora do martelo de Thor.

O diretor Taika Waititi disse em uma entrevista em 2019: “Bem, se você comparar com Ragnarok, que considero um filme muito bizarro e grande e bombástico, estamos tentando dobrar tudo o que fizemos com ele e criar algo que é ainda mais louco e ainda mais uma grande aventura”.

Os fãs da Marvel ainda não têm ideia do que esperar da personagem, já que pouco ou quase nada foi revelado. Isso deixa a perspectiva de Jane Foster como Thor nos cinemas ainda mais emocionante.