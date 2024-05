Imagens feitas pela Nasa mostram dimensão de enchentes no Rio Grande do Sul; veja antes e depois

Imagem do satélite Landsat 8, da Nasa, mostra quando o Rio Guaíba tomou conta de Porto Alegre, no RS

A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, divulgou imagens que mostram a dimensão das enchentes no Rio Grande do Sul. Os registros foram feitos pelo satélite de observação Landsat 8, que conseguiu mostrar com muita nitidez o alagamento no perímetro urbano de Porto Alegre. As fotos mostram em detalhes cheia do Rio Guaíba, que chegou a registrar 5,33 metros na manhã do último dia 5 e tomou conta da cidade.

ANÚNCIO

As imagens foram obtidas pelo Operational Land Imager, que fica no satélite. É possível ver que que a enchente tomou conta de bairros como Farrapos, São Geraldo, Centro e Menino Deus. Também é possível visualizar as águas nos estádios do Inter e do Grêmio e no Aeroporto Salgado Filho.

Na manhã desta quinta-feira (9), o nível do Rio Guaíba ainda era de 4,95 metros, segundo medição feita pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Segundo a Nasa, as fotos feitas pelo Landsat 8, que está orbitando o planeta a mais de 700 km de altitude, durante um momento de tempo limpo. O registro foi feito em apoio a cientistas brasileiros parceiros, que integram o Programa de Ciências Aplicadas da agência, que possui uma divisão sobre desastres humanitários.

“As precipitações extremas ali se enquadram num padrão mais amplo de mudança que os cientistas do clima esperam ver nesta região devido ao aumento das concentrações atmosféricas de CO2 e outros gases de efeito de estufa”, detalhou a Nasa, em um artigo publicado pelo site “Earth Observatory”.

“A previsão para esta parte da América do Sul inclui aumento significativo nos totais anuais de precipitação e nos máximos anuais de precipitação de 5 dias até 2050″, ressaltou a agência.

Já os satélites Aqua e Terra, que carregam o instrumento Modis, capturaram na última segunda-feira (6) imagens que evidenciam a extensão das enchentes no Rio Jacuí, desde Charqueadas, a oeste de Porto Alegre, até sua entrada na Lagoa dos Patos, passando pelo ponto de encontro entre o Jacuí e o Guaíba.

Veja abaixo o antes e depois do Rio Jacuí:

Imagem feita por satélite da Nasa mostra o antes e depois das cheias do Rio Jacuí, no RS (Reprodução/Modis-Nasa/Divulgação)

Mortes por causa das chuvas

Subiu para 107 o número de mortos pelas chuvas e enchentes que devastam o Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil, até a manhã desta quinta-feira, um óbito estava em investigação e 136 pessoas seguiam desaparecidas. Os trabalhos de resgate continuam, mas foram afetados por novas pancadas de chuva e vento forte em algumas regiões.

O Governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade por conta dos estragos dos temporais. Do total de 497 cidades gaúchas, pelo menos 425 enfrentam problemas, sendo que a estimativa é que 1,4 milhão de moradores foram afetados.

Segundo a Defesa Civil, 232,1 mil pessoas estão fora de casa. Desse total, são 67.542 em abrigos e 164.583 desalojados, buscando refúgio na casa de parentes ou amigos.

A preocupação continua, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de “Perigo Potencial” para declínio de temperaturas no estado nos próximos dias. As temperaturas podem cair de 3º a 5ºC por conta da passagem de uma frente fria.

Além disso, no próximo fim de semana, as pancadas de chuva devem continuar, principalmente nas regiões sul e oeste, podendo chegar também a cidades de Santa Catarina. Nesse período, o volume de águas pode passar dos 100 milímetros.