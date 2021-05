Fãs criam novo filme para Capitão América. E com direito à pôster!

Os fãs do Capitão América vivido por Chris Evans não querem que o ator se afaste do personagem tão cedo!

Para quem não lembra, em ‘Avengers: Edgame’, Steve Rogers (Chris Evans) usa uma das jóias do infinito para voltar no tempo e reencontrar seu grande amor Margareth Carter. Chamada carinhosamente de “Peggy”, ela aparece no primeiro filme do vingador, ‘Capitão América: O Primeiro Vingador’ (2011) e em ‘Capitão América: O Soldado Invernal’ (2014), além de outros filmes e produções do MCU.

Com Steve Rogers fora da linha do tempo do MCU, o fato é que a Marvel precisou pensar em como preencher esse espaço vazio deixado pelo herói e escalou o amigo de Steve, Sam Wilson (Anthony Mackie). O anúncio aconteceu após o final da série ‘Falcão e o Soldado Invernal’.

Mas, é possível imaginar um MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) sem o Capitão América de Chris Evans? E, embora Sam Wilson tenha se tornado o novo capitão, os fãs podem estar especulando um novo filme para Chris.

Intitulado ‘Capitão América: A última missão’ foi criado pelo artista digital César, dono do instagram @elilusionista.cl, que deixou muitos fãs empolgados com a possibilidade de mais um filme com o Capitão América de Chris Evans.

Ele escreveu: “Depois de vários dias de trabalho, compartilho com vocês esse ‘que p$#% é essa?’ de Steve Rogers devolvendo as jóias do infinito em suas respectivas linhas temporais. Espero que vocês gostem! Comentem se vocês gostariam de ver Steve e seu reencontro com Peggy”.

O fim de uma era

‘Vingadores: Edgame’ marcou o fim de uma era dentro do MCU e definiu as partidas do Homem de Ferro, da Viúva Negra e do Capitão América. O personagem principal de Chris Evans decidiu viver sua vida com Peggy depois de completar sua missão final, mas não sabemos nada sobre sua jornada para devolver as jóias do infinito.

O site especializado Cinema Blend até especulou um roteiro para o novo filme imaginado pelo fã. “Dentre as muitas histórias que poderiam ser exploradas em um filme ‘Capitão América: A Última Missão’, os fãs estão mais ansiosos para vê-lo devolver a Pedra da Alma para a Caveira Vermelha em Vormir. Os fãs ficaram chocados ao ver o vilão do Primeiro Vingador residindo sobre a Pedra do Infinito, e seria fascinante ver essa versão de Red Skull se reunir com Steve.

Claro, atualmente não está claro se veremos Chris Evans reprisar seu papel como Steve Rogers no MCU. O ator provavelmente está desfrutando da liberdade de agendamento que veio com o término de seu contrato, e está claro que a Marvel está avançando com a franquia Capitão América, estrelada por Anthony Mackie. Ainda assim, a missão final parece ser o alimento perfeito para um projeto futuro”.