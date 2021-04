Veremos mais uma vez o universo do homem morcego, mas a nova série da HBO não se centrará nele. Veja tudo o que sabemos sobre ‘The Batman’.

Com data de estreia agendada para 2022, a série ‘The Batman’, produzida pela HBO, ainda tem muitos pontos misteriosos. O que sabemos é que ela vai expandir o universo do filme ‘The Batman’, estrelado por Robert Pattinson e com estreia prevista também para 2022. Rumores afirmavam que seria uma adaptação das HQs Gotham Central, mas esse argumento caiu por terra durante a entrevista de Ed Brubaker ao podcast Fatman Beyond.



De acordo com Brubaker, a ideia é que a série seja um spin-off inédito originado do filme ‘The Batman’ de Pattinson. “Eu estava pensando ‘talvez eles realmente irão fazer Gotham Central desta vez’. Então eu procurei um produtor que trabalha para Matt Reeves e ele disse, ‘não, isso não é Gotham Central. Eles estão se certificando de não chamá-lo de Gotham Central e é mais um spin-off do filme. É como uma série de James Gordon”, disse Brubaker.

Quando vai estrear

O site especializado Screen Rant publicou que a nova série vai se concentrar em um dos policiais mais emblemáticos do universo da DC Comics: Jim Gordon. Ainda não se sabe quando a série vai estrear, mas será em 2022 na HBO Max, provavelmente após a estreia do filme no cinema, atualmente com lançamento previsto para 4 de março. Terrence Winter, produtor de ‘The Sopranos’, inicialmente entrou como showrunner da série, mas saiu no final de 2020. Joe Barton foi trazido para substituir Winter e novos detalhes sobre a série começaram a surgir.

O enredo

A série ‘The Batman’ vai se centrar em James Gordon, após o segundo ano de Bruce Wayne como o Batman que conhecemos. A série será uma pré-sequência que poderá estabelecer as bases para projetos futuros no universo Batman liderado por Pattinson. Será?

Sabemos que a série vai levar em conta o universo maior de Batman, centrado em torno da visão de Pattinson, mas está claro que, com a série avançando, a Warner Bros. espera desenvolver um vasto universo para a cidade de Gotham que servirá a várias novas série e filmes. No filme, Gordon é interpretado por Jeffrey Wright, mas a sua participação na série não foi confirmada.

O showrunner Joe Barton deixou claro que a série é sobre corrupção. Através de uma postagem no Twitter ele disse: “não há bons policiais”, o que está de acordo com o que os fãs especulam sobre o departamento de polícia de Gotham por suas várias representações em filme e televisão.

Vale lembrar que essa não é a primeira série que apresenta o policial como protagonista. Jim Gordon já foi o personagem central série ‘Gotham’, exibida pela Fox entre 2014 e 2019. O personagem era interpretado pelo ator Ben McKenzie e teve cinco temporadas. O fato é que a série ‘The Batman’ precisará se diferenciar das outras produções que já retrataram o departamento de polícia mais famoso dos quadrinhos