A história de uma das mais conhecidas princesas dos contos de fadas deve ganhar uma releitura, com base na percepção das duas irmãs malvadinhas da bela.

Lembra das irmãs malvadinhas de Cinderela? Elas faziam bullying com Cinderela e fizeram de tudo para serem escolhidas pelo príncipe. Mas, para a nossa sorte, elas não se tornaram princesas. A Disney está planejando um live-action com as duas irmãs de uma das personagens mais famosas dos contos de fadas com duas atrizes conhecidas por suas atuações no gênero de comédia.

Kristen Wiig e Annie Mumolo estão escrevendo o roteiro da comédia musical que conta a história de Cinderella a partir da perspectiva das irmãs adotivas da bela. O clássico conto de fadas vai ganhar um roteiro escrito pelas mentes por trás de ‘Missão Madrinha de Casamento’ e ‘Duas Tias Loucas de Férias’. Segundo a Variety, não é esperado que as duas atuem no filme, mas elas devem escrever o roteiro que garantirá boas risadas.

As duas atrizes são amigas há décadas e têm colecionado várias parcerias no trabalho. Elas se conheceram pela primeira vez em um grupo de improvisação para atores em Los Angeles, no ano 2000. De lá para cá, elas escreveram ‘Missão Madrinha de Casamento’, que foi lançado em 2011. O filme arrecadou US$ 300 milhões de dólares e foi indicado no ano seguinte para o Oscar de Melhor Roteiro Original.

Foto: Divulgação

O desenho animado original e as sequências

Lançado em 1950, ‘Cinderella’, que ganhou também o nome de ‘Cinderella e ‘A Gata Borralheira’, em outros países, é o longa de animação do gênero comédia musical, romance e fantasia baseado no conto de fadas de Charles Perrault. Foi o décimo segundo longa de animação dos estúdios Disney e foi produzido pelo próprio Walt Disney.

Foto: Reprodução Disney

Com mais duas continuações lançadas diretamente em VHS, ‘Cinderella II: Dreams Come True’ (2002) e ‘Cinderella III: A Twist in Time’ (2007), o filme já teve uma adaptação el live-action.

Estrelada por Lily James, ‘Cinderela’ foi lançado em março de 2015 e conquistou a indicação ao Oscar de Melhor Figurino/Guarda-roupa na cerimônia de 2016 pelo trabalho da figurinista Sandy Powell.