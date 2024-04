Incêndio em pousada deixa ao menos 10 mortos em Porto Alegre; vídeos mostram correria e destruição

Um incêndio em uma pousada deixou ao menos 10 mortos e 11 feridos no Centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda há desaparecidos e a operação de resgate segue em andamento. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a correria por causa das chamas e a destruição no prédio (assista abaixo).

Começamos um dia triste em Porto Alegre com a notícia que dez pessoas perderam a vida em um incêndio de grandes proporções numa pousada. Em 2011 outro incêndio já vitimou um homem e outros 11 feridos, na mesma rede. O local funcionava sem Plano de Proteção Contra Incêndios, o que… pic.twitter.com/BWQXMKfk9x — Laura Sito (@laurasito) April 26, 2024

Negligência! 🚨



Um incêndio atingiu uma pousada na

Avenida Farrapos, em Porto Alegre. Nove pessoas morreram, sendo que oito corpos estavam completamente carbonizados. O local não possui alvará e nem Plano de Proteção Contra Incêndio (PPCI). pic.twitter.com/Lk7quGaFyi — Daiana Santos (@daianasantospoa) April 26, 2024

🔥Incêndio atinge pousada de Porto Alegre; 10 pessoas morrem.



Vídeo: Reprodução/Redes sociais pic.twitter.com/16KfEqvuRZ — Jornal NH (@jornalnh) April 26, 2024

As primeiras informações revelam que a pousada recebia pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ela fica localizada na na Avenida Farrapos, entre as ruas Garibaldi e Barros Cassal.

Os bombeiros informaram que foram acionados por volta das 2h, sendo que o fogo só foi combatido por volta das 5h. Inicialmente nove vítimas fatais foram encontradas, mas, durante uma varredura, o décimo corpo foi achado.

Já os feridos receberam atendimento no local, sendo que oito precisaram ser levados a hospitais. A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre informou que duas das vítimas têm estado considerado grave e precisaram ser entubadas. Uma terceira teve 20% do corpo queimado e outra sofreu uma fratura em uma das pernas.

De acordo com o tenente-coronel Lúcio Junes da Silva, a pousada não tinha Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios, dessa forma, funcionava de maneira irregular. Como os quartos eram muito próximos, o fogo se alastrou rapidamente. As causas ainda são apuradas.