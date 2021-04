‘House of the Dragons’ é baseado no livro ‘Fire & Blood’ de George R.R. Martin, que assinou recentemente um contrato geral de cinco anos para criar conteúdo para HBO e HBO Max.

George R. R. Martin estará bastante ocupado nos próximos anos. O autor das ‘Crônicas de Gelo e Fogo’ assinou um contrato milionário com a HBO para produzir conteúdo de ficção para a plataforma. O primeiro que deve estrear deve ser ‘House of Dragons’, uma pré-sequência de ‘Game of Thrones’, com data prevista para 2022.

‘House of the Dragon’, segundo a Variety, desvendará a história dos antepassados de Daenerys Targaryen, os famosos domadores de dragões. O eventos se passam 300 anos antes de ‘Game of Thrones’ e o foco inicial será a grande batalha em que os Targaryen conquistaram Westeros, quando Aegon I Targaryen, apoiado por suas duas esposas-irmãs (Visenya e Rhaenys), seus dragões e seu pequeno exército, conquista Westeros. Depois, o roteiro prevê outro momento histórico da dinastia Targaryen: a guerra civil Targaryen, que ficou conhecida como a Dança dos Dragões.

O elenco da produção já está quase todo formado e a última confirmação foi a do ator Fabien Frankel, que aparecerá como Sir Criston Cole, de ascendência dornesa, o filho comum do mordomo do Senhor de Blackhaven. Cole não tem direito a terras ou títulos e tudo o que ele tem em seu nome, sua honra e sua habilidade sobrenatural com a espada.

He is the common-born son of the steward to the Lord of Blackhaven. FIRE & BLOOD readers him as Ser Criston Cole. HOUSE OF THE DRAGON viewers will know him as FABIEN FRANKEL. https://t.co/hnLdrf0myw pic.twitter.com/fuf6gIAzCr — George RR Martin (@GRRMspeaking) April 15, 2021

Frankel se junta a outros atores já confirmados: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best e Sonoya Mizuno.

Miguel Sapochnik e Ryan Condal serão co-showrunners de ‘House of the Dragons’ e também serão produtores executivos junto com Martin e Vince Gerardis. Martin e Condal co-criaram a série ‘Game of Thrones’. Sara Lee Hess também atuará como roteirista e produtora executiva; Ron Schmidt também será o produtor executivo. Sapochnik dirigirá o piloto e episódios adicionais. Clare Kilner e Geeta V. Patel também dirigirão a direção e co-produção executiva de Greg Yaitanes.

Nas últimas semanas, a HBO revelou que atualmente existem vários programas ambientados no universo “Game of Thrones” em andamento na HBO e na HBO Max. Entre eles está uma adaptação em série das novelas de Martin ‘Tales of Dunk and Egg’. Martin é produtor executivo de todos os programas.

5 anos de contrato

George R.R. Martin terá cinco anos de intenso trabalho com a HBO para desenvolver todo o conteúdo de ficção proposto pela gigante do entretenimento. De forma concreta, seu trabalho será de produção e supervisão de pré-sequência de ‘Game of Thrones’. Até agora, a produção em estágio mais avançado é ‘House of the Dragon’, com estreia prevista para 2022.

A Variety informou com exclusividade que uma série “Tales of Dunk and Egg” está em desenvolvimento inicial na HBO, enquanto um projeto de animação “Game of Thrones” está em andamento na HBO Max.

Teremos George R. R. Martin também na Netflix

Um conto de George R.R. Martin vai ganhar uma adaptação para a Netflix. O filme, que ainda não tem estreia e nem atores confirmados, já tem um roteirista e diretor. O cineasta Gore Verbinski, da franquia ‘Piratas do Caribe’, vai dirigir e Dennis Kelly, autor da série ‘Utopia’, vai assinar o roteiro.

O conto Reis da Areia – Sandkings foi lançado em 1979 na revista científica Omni e depois republicado em uma coleção de mesmo nome em 1981. A trama conta a história de um jovem rico que tem como hobby colecionar criaturas estranhas. Ele compra um terrário cheio de reis de areia, que são insetos dotados de grande inteligência, capazes de organizarem-se, construírem reinos e travarem guerras. Mas, com o tempo, as criaturas saem do controle.

‘Sandkings’ já foi adaptado em 1995 para as telas, mas foi como um filme para a TV. A produção foi protagonizada por Beau Bridges e serviu como o primeiro episódio de ‘The Outer Limits’. Além disso, a DC Comics também já adaptou a série para comic de 1987.