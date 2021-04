O ator David Harbour e Millie Bob Brown fizeram um live no Instagram e levaram os fãs da série à loucura.

Ainda de maquiagem e com figurino usado nas gravações da quarta temporada de ‘Stranger Things’, David Harbour, ator que faz o papel do xerife Hopper, levou os fãs da série à loucura no Instagram. Ele fez uma live e chamou, ninguém mais, ninguém menos, que Millie Bob Brown, a atriz que vive Eleven. Anunciando que iria dar spoilers, David foi interrompido várias vezes por Millie antes de dar qualquer pista.

Eles conversaram sobre as filmagens, que estão acontecendo em Atlanta. David começou a brincar comentando que seria demitido caso alguém descobrisse que ele estava fazendo aquela live. Em um momento, ele chama Millie, que deu muitas risadas com seu pai da ficção e comentou que ele não devia estar fazendo a live com o figurino de Hopper.

A terceira temporada de ‘Stranger Things’ estreou em julho de 2019 e, desde então, os fãs da produção original da Netflix estão desejando uma quarta temporada. O palpite é que ela deve estrear em 2021, no segundo semestre.

Quanto mais personagens crescem, mais sombrio e dramático o roteiro de ‘Stranger Things’ fica. Tanto que o próprio ator que interpreta Mike, Finn Wolfhard, disse que esta será a temporada mais sombria. “A cada temporada o programa fica mais tenso. Mas confesso que com a 3ª temporada eu pensei ‘Ok, essa é com certeza a mais sombria de toda a série’. Mas, de verdade, a 4ª temporada se provou mais sombria, até agora. A cada ano fica mais doido. Fica mais engraçado, tenso, triste e tudo mais. Todo ano, eles dão um jeito de aumentar o nível”, disse Finn em entrevista à CBC.

Em entrevista ao Entertainment Tonight no começo do mês, Gaten Matarazzo, que faz Dustin, disse que tinha acabado de terminar a leitura da quarta temporada e deu uma pista sobre o clima do roteiro. “Sobre o tom da nova temporada, será definitivamente mais maduro. Com certeza! E acho que eles (os irmãos Duffer) fazem isso de propósito porque eu acho que eles querem que seu programa amadureça com seus personagens. À medida que envelhecemos como pessoas, temos que envelhecer como personagens”, disse Gaten.



A pandemia da Covid-19 atrasou muitas produções e com ‘Stranger Things’ não foi diferente. “É muito difícil com a Covid-19, e é uma grande produção, e nós filmamos muito do nosso material em grandes locações, ao ar livre, com muitas pessoas envolvidas. Há muitas etapas e muitas medidas que precisam ser feitas antes de podermos pensar em ir de forma consistente para as filmagens. Espero que surja um grande tempo de gravação ininterrupto em breve. Na verdade, acabei de ler a temporada inteira recentemente”, disse Gaten.