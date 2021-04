Será que a Lady Whistledown esperava por essa notícia?



Com as gravações da segunda temporada a todo vapor, a Netflix anunciou na última terça-feira, 13, que foram confirmadas as temporadas 3a e 4a temporadas da série ‘Bridgerton’. A produção retornará aos romances de Julia Quinn que inspiraram a série.

Eu tô só a Daphne lendo as últimas novidades da Lady Whistledown. A 3ª e 4ª temporadas de Bridgerton estão confirmadas. 🐝 👑 pic.twitter.com/jlC8lp1DfX — netflixbrasil (@NetflixBrasil) April 13, 2021

Em entrevista ao site especializado Deadline, Bela Bajaria, vice-presidente de TV global da Netflix disse que este é um voto de confiança da empresa no trabalho da equipe de produção. “Bridgerton nos surpreendeu. A equipe criativa, liderada por Shonda, conhecia o material e entregou um drama lindo, emocional e romântico para nossos membros. Eles têm alguns planos empolgantes para o futuro, e achamos que o público continuará a passar mal por este show. Estamos planejando ter Bridgerton por um longo tempo”, disse Bajaria.



De acordo com a tradição Bridgerton, Lady Whistledown tinha sua própria opinião sobre a renovação. “Esse autor terá que comprar mais tinta”, brincou a personagem, que é narrada por Julie Andrews e se chama Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Segundo a BBC, a série foi assistida por 82 mil lares em seu primeiro mês na plataforma, tornando-se a maior série original da Netflix. Isso fez com que a segunda temporada fosse confirmada através da conta oficial da empresa no Twitter: “O elenco incomparável de Bridgerton retornará à produção na primavera de 2021”, disse a Netflix através do Twitter.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, o texto apresenta spoilers.

O que sabemos sobre a segunda temporada?

A segunda temporada tem estreia prevista para dezembro de 2021, mas como as gravações foram adiadas para começar em março de 2021, é possível que os novos episódios estejam disponíveis em meados de 2022. A previsão é de que seja entre os meses de junho e julho.

A cidade de Uxbridge, localizada na região metropolitana de Londres, está sendo o local das gravações. Mas, outras locações devem ser adicionadas e divulgadas nos próximos meses.

Até agora, sabíamos que a nova temporada iria se basear no livro ‘O Visconde que me Amava’, segundo livro de ‘Os Bridgertons’, série escrita por Julia Quinn, que serviu de base para a produção original Netflix. Mas, um personagem da primeira temporada não deve estar presente: o Duque de Hastings, par romântico de Daphne Bridgerton, interpretado por Regé-Jean Page. A informação foi confirmada pelos produtores da série à Variety.

O ator britânico-zimbabuano Page fez o papel de Simon, o Duque de Hastings, um jovem solteiro e interessante, porém rebelde à estrutura social de casamentos arranjados da época imposta a partir dos bailes de debutantes em Londres da era regência inglesa.

Em sua página oficial no Instagram, Regé-Jean Page escreveu: “Uma viagem de uma vida inteira. Foi um prazer absoluto e um privilégio ser seu duque. Juntando-se a essa família – não apenas na tela, mas também fora dela. Nosso elenco, equipe e fãs incrivelmente criativos e generosos, tudo está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. O amor é real e continuará crescendo”.

Os últimos atores a terem se incorporado no elenco são Shelley Conn, Rupert Young e Calam Lynch. Shelley será Mary Sharma, filha de um conde, cuja família se envolveu em um escândalo matrimonial. Lady Mary, como é conhecida, volta a Londres com suas filhas e tem que conviver com o julgamento das damas da sociedade londrina.

Lady Mary é a madrasta de outro novo personagem: a jovem Kate Sharma. Em fevereiro, a Netflix já tinha anunciado que a personagem seria vivida pela atriz ‘Sex Education’ Simone Ashley. Ela é uma jovem indiana, com espírito livre e obstinado e chega à Londres balançando o coração de Anthony Bridgerton, irmão da protagonista da primeira temporada Daphne Bridgerton.

Outro ator recém-confirmado no elenco é Calam Lynch. Ele fará o papel de Theo Sharpe, um trabalhador assistente de impressão que luta pelos direitos de todos.



E, por último, Rupert Young será Jack, um membro da alta sociedade com importantes conexões familiares.