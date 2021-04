Site especializado teria confirmado que Kristen estaria em negociações com a Disney para ser Branca de Neve em novo live-action.

A eterna Bella, de ‘Cerpúsculo’, a atriz Kristen Stewart está sendo cotada para viver Branca de Neve novamente nos cinemas. A informação é do site especializado em entretenimento Giant Freakin Robot e, segundo relataram suas fontes, a atriz estaria negociando com a Disney para viver a princesa dos contos de fadas em novo live-action do estúdio.

Kristen já viveu Branca de Neve em ‘Branca de Neve e o Caçador’, de 2012. O filme, que também tinha a presença de Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, e de Charlize Theron, teve um fim prematuro. O rumor e que Kristen e o diretor Rupert Sanders teriam tido um affair foi suficiente para afastar as possibilidades de continuação da trama.

O rumor foi confirmado meses depois pela própria atriz, em uma entrevista em 2019 para o apresentador e locutor de rádio Howard Stern. Ela disse que seu relacionamento com o diretor “não era inocente”, mas chamou a reação da mídia e dos fãs de “absurda”.

Em 2012, Stewart, tinha 22 anos e Sanders tinha 41. Eles foram fotografados se beijando e Rupert era casado com a atriz Liberty Ross. Já Kristen estava namorando seu par romântico na franquia ‘Crepúsculo’, Robert Pattinson. A dupla se conheceu no set durante as filmagens e, depois que o caso chegou às manchetes, Stewart não foi trazido de volta para a sequência.

Em 2019, foi anunciado que a Disney estava planejando um live-action com uma Branca de Neve. O roteiro teria mais ação e outro diretor cotado seria Marc Webb, diretor da série de filmes do O Espetacular Homem Aranha.

Desde então, a pandemia da Covid-19 cancelou muitos planos da indústria cinematográfica e nunca mais ouviu-se nada sobre o projeto. Assim como também ainda não há notícias sobre os live-actions de ‘A Pequena Sereia’, ‘Peter Pan’ e ‘Hércules’.