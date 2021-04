Surfando na onda de ‘Bridgerton’, de ‘The Crown’ e no aumento do interesse pela monarquia britânica dos últimos meses, a série ‘Downton Abbey’ anuncia o segundo filme após o término dos episódios. O elenco principal deve se unir novamente. Confira!

Prontos para rever Lady Mary e todos os demais Crawleys outra vez? Pela segunda vez, desde que a série de seis temporadas foi ao ar pela última vez, em 2015, os portões da mansão serão abertos outra vez e vamos poder rever os personagens da série dramática histórica sucesso no Reino Unido e que arrebatou os corações dos fãs da historiografia de costumes do início do século XX. ‘Downton Abbey’ é ganhadora de um Globo de Ouro e um BFTA. A Amazon Prime Video comprou os direitos de todas as temporadas da série.

Na última segunda-feira, 19, a Focus Features, produtora da série, anunciou oficialmente através do Twitter que está preparando o retorno dos personagens da série para um segundo filme. Na legenda: “Estamos entusiasmados em anunciar que Julian Fellowes e todo o elenco de Downton estão de volta para #DowntonAbbey2, com Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye e Dominic West se juntando! Veja o filme nos cinemas neste Natal”.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining! See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/DkEfo8ODzm — Focus Features (@FocusFeatures) April 19, 2021

Pôster do filme de 2019. Foto: Divulgação.

A estreia mundial, que deve acontecer em dezembro de 2022 e o criador da série, Julian Fellowes, “e todo o elenco de Downton” estão voltando para um segundo filme. Quatro novos atores estão no elenco: Hugh Dancy (de ‘Hannibal’), Dominic West (de ‘300’ e ‘The Affair’), Laura Haddock (de ‘Transformers’) e a atriz francesa Nathalie Baye (de ‘Prenda-me se for capaz) . Seus papéis estão sendo mantidos em segredo, assim como os detalhes do enredo para o novo filme. Fellowes irá escrever o roteiro mais uma vez, enquanto Simon Curtis assina a direção do longa.

Leia mais sobre séries e filmes:

Foto: Reprodução Amazon Prime Video

A atriz Elizabeth McGovern, que faz o papel de Cora Crawley, a condessa de Grantham, foi uma das primeiras integrantes do elenco original a postar nas redes sociais a novidade.

ATENÇÃO: A partir deste ponto, a nota contém spoilers.

O filme após a série

O primeiro filme após o fim da série estreou em setembro de 2019 e se passa em 1927, nos anos posteriores aos acontecimentos da última temporada. O roteiro mostra a visita oficial feita pelo Rei e pela Rainha da Inglaterra à casa da família Crawley, na zona rural do condado de Yorkshire, Inglaterra.

Quando os empregados do Rei chegam em Downton, também chega à cidade um homem com a tarefa de assassinar o Rei. O ataque à monarquia britânica fica claro e mexe com a história, que se desenvolve também sobre os empregados do casarão, que enfrentam problemas de adaptação com a chegada da comitiva real.

A série

Além do Globo de Ouro de Melhor Minissérie ou Telefilme e do prêmio no BFTA, ‘Downton Abbey’ foi reconhecida pelo Guinness World Records como a série de televisão em inglês mais aclamada pela crítica de 2011.

Lançada oficialmente em 27 de julho de 2010, a trama começa após o naufrágio do Titanic e os conflitos entre os herdeiros da propriedade. Ambientada na fictícia propriedade de Downton Abbey, em Yorkshire, no norte da Inglaterra, a trama inclui os acontecimentos históricos de 1912 a 1926 e os tramas da família aristocrata Crowley e de seus empregados.

Trata-se de um roteiro que se passa na era pós-eduardina, ou seja, uma época na qual as monarquias estavam caindo na Europa e os regimes democráticos estavam sendo instaurados. A série trata de grandes acontecimentos mundiais como a Primeira Guerra Mundial, a pandemia da gripe espanhola, a Guerra da Independência da Irlanda, as eleições gerais britânicas de 1923, entre outros. Mostra os dramas de uma família aristocrática vivendo a ascensão da classe trabalhadora durante o período entreguerras, um período histórico que antecipa o declínio da aristocracia britânica.