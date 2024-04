Publicitário desaparece após ir a sauna gay e é achado morto no Centro de SP; veja o que se sabe

A Polícia Civil investiga a morte do publicitário Yuri Castro, de 23 anos, que desapareceu após ir a uma sauna gay no Largo do Arouche, no Centro de São Paulo. A família procurava pelo rapaz, mas o corpo dele foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) na quarta-feira (24). O que aconteceu com a vítima ainda é um mistério e causa preocupação entre a comunidade LGBTQIA+ (veja mais no fim do texto).

Conforme o boletim de ocorrência, Yuri esteve no Hotel Chilli e sumiu na madrugada da última segunda-feira (22). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o resgatou na Rua General Osório, na região Santa Ifigênia, a mais ou menos 900 metros da sauna gay.

O rapaz foi levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, na Liberdade, mas teve a morte confirmada. Não foram divulgados detalhes sobre como o resgate foi feito e quais as causas do falecimento. Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), a investigação está em andamento no 3º Distrito Policial de Campos Elíseos, que requisitou exames periciais para determinar o que aconteceu com Yuri.

Em entrevista ao site UOL, o dono do Hotel Chilli negou que a morte do publicitário tenha alguma relação com a visita dele ao estabelecimento. “Estamos muito tristes com o falecimento do Yuri. Desejamos aos amigos e familiares, os nossos mais sinceros sentimentos”, destacou Douglas Drumond.

O empresário afirmou que tem sofrido ataques nas redes sociais de pessoas dizendo que Yuri foi destratado na sauna e agredido por um segurança, mas o dono negou e ressaltou que colabora com as investigações policiais.

Confusão em sauna gay

Em um áudio, divulgado pela rádio “BandNews FM”, um segurança da sauna disse que Yuri o procurou naquela ocasião, dizendo que estava “sendo perseguido” e que teria acionado a polícia. Depois disso, o publicitário teria saído correndo do estabelecimento e seguido para o Terminal Amaral Gurgel, que fica a 400 metros do Hotel Chilli.

O segurança disse que foi atrás do rapaz e o abordou, já que Yuri tinha deixado uma dívida de cerca de R$ 700 na sauna. Assim, o homem disse que o segurou pelo pescoço e o levava de volta ao estabelecimento, momento em que o jovem ficou “agressivo e transtornado”. Eles entraram em luta corporal, mas Yuri conseguiu escapar e não foi mais visto por ele.

Questionado a respeito da perseguição do segurança ao rapaz, Drumond negou que seus funcionários recebam ordens para perseguir e agredir clientes devedores.

Repercussão nas redes

Após a confirmação da morte de Yuri, muitas postagens nas redes sociais levantam suspeitas sobre o que teria ocorrido. Outras publicações citam uma “onda” de desaparecimento de integrantes da comunidade LGBTQIA+ na região central de São Paulo.

A coordenadora municipal de Diversidade de São Paulo, Leonora Áquilla, informou em suas redes sociais que, após saber da morte de Yuri, marcou uma reunião com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Municipal para discutir a segurança em pontos de maior frequência da comunidade LGBTQIA+ da cidade.

Veja outras postagens repercutindo o assunto abaixo:

Amigos gays de SP, se cuidem, cuidem dos seus amigos, se forem para encontro mande a localização para os amigos, dê preferência pra um primeiro encontro em locais públicos, não aceite drogas ou bebidas de desconhecidos, pq estamos vendo MAIS um caso de um dos nossos sendo morto. — Bruno Ferreira (@brunoferreiraeu) April 24, 2024

Assustado demais com as frequentes noticias dos gays sumindo na madrugada aqui pelo centro de SP. — Stardust 🌟 (@stardustchloe) April 24, 2024

soube agora a noite que sumiram 7 gays em SP esse final de semana, todos saindo de roles e sauna, cuidado minha gente, tem um casal de ex namorados desaparecidos ainda. 🤦🏻‍♂️😱 pic.twitter.com/KGsIG5Pf0n — sigam a @dudabeat 🍕🧜🏼‍♂️🆘 (@vinidevinicius) April 17, 2024

Gente, vocês ouviram essa história que está desaparecendo gays no centro de São Paulo? Indo para encontros de app e sumindo, e alguns sendo encontrados sem vida.



Pelo amor gente, quer usar aplicativo vai pro shopping, vai pra casa com um amigo escondido no quarto.



Mas não se… pic.twitter.com/t70v2Hg1Cg — lore alvess (@alor3n4) April 24, 2024