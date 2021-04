Nova série da MCU ainda não tem data de estreia, mas elenco trará, além de Emilia Clarke, nomes renomados como Samuel L. Jackson e Olivia Colman, de ‘The Crown’.

A protagonista da aclamada série ‘Game of Thrones’ foi confirmada nesta terça-feira, 20, como a mais nova integrante do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe). A informação foi dada em primeira mão pela Variety e, segundo a revista, a atriz está em fase de negociações finais com a Marvel Studios.

A nova série ‘Secret Invasion’ vai ser distribuída pela Disney Plus e o papel de Emilia ainda não foi revelado. Ela se junta à equipe de atores já confirmada composta por nomes de peso como Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman. A Marvel Studios ainda comentou publicamente o assunto e tão pouco a assessoria da atriz se manifestou.

O roteiro de ‘Secret Invasion’ é sobre um grupo de alienígenas que mudam de forma e que estão se infiltrando na Terra há anos. O ator Ben-Adir foi definido como o vilão principal: Skrull Talos, que também aparece em ‘Capitã Marvel’. Samuel L. Jackson voltará a interpretar Nick Fury. A série será escrita por Kyle Bradstreet e a equipe de Kevin Feige está produzindo a série para a Disney Plus, assim como todos os outros títulos do MCU, incluindo ‘WandaVision’ e ‘Falcão e o Soldado Invernal’.

Super heroína da vida real

Foto: Reprodução Instagram

Emilia Clarke foi quatro vezes indicada ao Emmy por sua interpretação de Daenerys Targaryen no sucesso da HBO ‘Game of Thrones’, que acaba de celebrar o 10º aniversário de sua estreia. Ela também foi indicada a vários Critics Choice Award e recebeu em 2018 o prêmio BAFTA de Artista Britânico do Ano. Clarke é um membro da AMPAS e também foi apontado como uma das 100 pessoas mais influentes pela revista Time.

De Westeros para o mundo

Não há como negar que ‘Game of Thrones’ foi um marco na carreira de Emilia. A estreia da última temporada foi em 14 de abril de 2019 e, na época, Emilia deu uma entrevista à revista Bazaar. “Game of Thrones é, provavelmente, a filmagem mais difícil que farei em toda a vida, porque exige muito do físico e você está em um espartilho! O clima das locações é tão extremo e as horas de gravação são muito longas. Há muita tensão em cada personagem no final. Há muita tensão na sala e você está se concentrando para atuar. É extenuante”, disse a atriz.

A série também recebeu muitos prêmios ao longo de suas oito temporadas. ‘Game of Thrones’ ganhou 59 Emmys, mais do que qualquer outra série de televisão. Dentre as premiações mais relevantes estão o Emmy do Primetime de melhor série de drama e o Globo de Ouro de melhor série dramática. Peter Dinklage, que interpreta Tyrion Lannister, venceu o Emmy do Primetime de melhor ator coadjuvante em série dramática e o Globo de Ouro de melhor ator coadjuvante em série de televisão. A série também conquistou o Emmy de melhor projeto de créditos principais, e possui uma das melhores notas entre os telespectadores para séries em exibição no site IMDb.

Os cabelos platinados da personagem popularizaram Emilia no mercado cinematográfico e alçaram a atriz a papéis em diversos gêneros, de comédia romântica a thrillers. Daenerys é uma personagem inconfundível, não só pelo visual, mas também pela própria evolução na trama. “Sou muito sortuda por ter feito ‘Game of Thrones’. Eu definitivamente aprendi como as pessoas com quem você trabalha podem se tornar uma família e uma rede de apoio, e como confiar nelas quando necessário. Porque se existe uma característica única de GOT é que você normalmente não tem muito tempo com pessoas (risos). Mas, mais do que tudo, confiar em mim mesma e aceitar as críticas para que tudo dê certo, coisa em que não sou muito boa”, explica a atriz sobre seu aprendizado ao longo dos anos de filmagem.